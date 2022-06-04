https://tr.sputniknews.com/20220604/zaharova-iktidar-degisikliginin-ozellikleri-ingiliz-monarsisinin-idealleriyle-uyusmuyor-1056985825.html

Zaharova: İktidar değişikliğinin özellikleri, İngiliz monarşisinin idealleriyle uyuşmuyor

Zaharova: İktidar değişikliğinin özellikleri, İngiliz monarşisinin idealleriyle uyuşmuyor

İngiltere dış istihbarat servisi M16’nın eski başkanı Richard Dirlav'ın ortaya çıkan yazışmaları ve İngiltere'nin AB'den çıkışıyla ilgili iç siyasi skandalı... 04.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-04T18:34+0300

2022-06-04T18:34+0300

2022-06-04T18:36+0300

dünya

rusya

ingiltere

mi6

belge

mariya zaharova

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15 Mayıs'ta The Grayzone sitesi, AB'den ayrılma yanlısı olan İngiliz seçkinlerin, Theresa May'in Brexit anlaşmasını sabote etmek, hükümete sızmak, seçim kampanyası gruplarını takibe almak ve May'i Boris Johnson ile değiştirmeyi amaçlayan olası komplo planını ortaya koyan yazışmaları yayınladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı değerlendirmede, “Londra'da bir iç siyasi skandal daha patlak verdi. MI6 istihbarat servisinin eski başkanı Richard Dearlove’ın İngiliz hükümetinin güç bloğunun üst düzey yetkilileri ve sivil aktivistlerle yazışmaları ortaya çıktı. Arka plan: 2018-2019'da İngiltere AB'den ayrılırken, Brüksel ile "boşanma" parametreleri üzerinde uzun ve çok zorlu müzakereler yapılıyor. Dearlove liderliğindeki bir dizi güvenlik yetkilisine göre, Başbakan Theresa May çok yavaş, planı çok 'yumuşak', kabine başkanının değiştirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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rusya, ingiltere, mi6, belge, mariya zaharova