https://tr.sputniknews.com/20220605/11-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1056996390.html

11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

11 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli sağanak bekleniyor. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T07:13+0300

2022-06-05T07:13+0300

2022-06-05T07:13+0300

türkiye

hava durumu

sağanak

türkiye

meteoroloji

yağmur

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenen, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Konya, Muğla, Niğde, Uşak ve Karaman için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunulduHava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Ordu, Artvin, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220605/burdurda-saganak-yagis-nedeniyle-30-evi-su-basti-1-olu-3-yarali-1056994862.html

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hava durumu, sağanak, türkiye, meteoroloji, yağmur