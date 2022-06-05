https://tr.sputniknews.com/20220605/86-yasindaki-adam-60-yillik-esini-av-tufegiyle-oldurup-intihar-etti-1057007628.html
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
Edirne’nin Havsa ilçesinde 86 yaşındaki Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:04+0300
2022-06-05T16:04+0300
2022-06-05T16:04+0300
türkiye
edirne
kadın cinayeti
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057007484_0:24:807:478_1920x0_80_0_0_14b1ad80622672d71eeda9ef5d3ac7ed.png
Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana gelen olayda 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
türkiye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057007484_70:0:737:500_1920x0_80_0_0_cf2d9bbc704a1cba3845c93a8e673130.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
edirne, kadın cinayeti, silahlı saldırı
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
Abone ol
Edirne’nin Havsa ilçesinde 86 yaşındaki Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş yaşamını yitirdi.
Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana gelen olayda 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.
İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.