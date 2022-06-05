https://tr.sputniknews.com/20220605/86-yasindaki-adam-60-yillik-esini-av-tufegiyle-oldurup-intihar-etti-1057007628.html

86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

Edirne’nin Havsa ilçesinde 86 yaşındaki Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T16:04+0300

2022-06-05T16:04+0300

2022-06-05T16:04+0300

türkiye

edirne

kadın cinayeti

silahlı saldırı

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Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana gelen olayda 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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edirne, kadın cinayeti, silahlı saldırı