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https://tr.sputniknews.com/20220605/86-yasindaki-adam-60-yillik-esini-av-tufegiyle-oldurup-intihar-etti-1057007628.html
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
Edirne’nin Havsa ilçesinde 86 yaşındaki Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:04+0300
2022-06-05T16:04+0300
türkiye
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kadın cinayeti
silahlı saldırı
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Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana gelen olayda 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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edirne, kadın cinayeti, silahlı saldırı

86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti

16:04 05.06.2022
© DHA86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti
86 yaşındaki adam 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürüp, intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
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Edirne’nin Havsa ilçesinde 86 yaşındaki Yusuf Akbaş, tartıştığı eşi Hasibe Akbaş'ı, av tüfeğiyle vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Hasibe Akbaş yaşamını yitirdi.
Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana gelen olayda 7 çocuk sahibi Yusuf Akbaş ile eşi Hasibe Akbaş, evlerinde yalnız bulundukları sırada aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yusuf Akbaş, tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alarak eşine ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı göğsüne dayayıp ateşledi. Yaralanan Hasibe Akbaş, o sırada evi telefonla arayan çocuklarından birine, "Baban beni vurdu, yaralıyım. Eve ambulans gönder" dedi.
İhbarla gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yusuf Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Hasibe Akbaş ise kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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