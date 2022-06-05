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ABD'de 12 yaşındaki çocuk, benzin istasyonuna silahlı soygun düzenledi
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, benzin istasyonuna silahlı soygun düzenledi
ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan bir benzin istasyonu, 12 yaşındaki silahlı bir tarafından soyuldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T20:26+0300
2022-06-05T20:29+0300
dünya
abd
michigan
silahlı soygun
çocuk
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ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Hartford’da bulunan bir benzin istasyonu, dün 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu. Soygun anı ise anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, önündeki müşterinin ödemesini yapmasının ardından elindeki çantanın altında sakladığı silahı kasiyere doğrultan çocuk, kasiyere "Parayı çantaya koy" dediği duyuldu. Kasiyerin, "Ciddi misin?" demesi üzerine ise çocuk, istasyonun içerisinde bir el havaya ateş etti.Karakolun bir blok ötesindeki Marathon adlı benzin istasyonun gerçekleşen soygunun ardından polisin, kısa sürede çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.Çocuk, soygunu daha önce arkadaşına anlatmışPolis, çocuğun bu hafta Van Buren İlçe Aile Mahkemesinde silahlı soygun, tehlikeli bir silahla saldırı ve ateşli silah ateş etmek ile suçlandığını belirterek, çocuğun söz konusu soygunu okuldan bir arkadaşına daha önce anlattığını aktardı.Silahı dedesinin kasasından almışÇocuğun silahı dedesinin kilitli olan kasasından aldığını belirten polis, Hartford Ortaokulunda öğrenci olan çocuğun, şu anda Allegan İlçe Çocuk Merkezinde gözaltında olduğunu ve bu ayın sonunda yapılacak bir duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.Kasiyer soygunu şaka zannetmişİstasyondaki kasiyer Jessica basına verdiği demeçte, "Onun bir çocuk olduğunu düşündüm, 10 yaşında bile değil" ifadelerini kullanarak, “Sesi fazla sakin geliyordu. Silahın sesini duyana kadar ciddi anlamda şaka olduğunu düşündüm. Her zaman soyulursam onlara parayı vereceğimi düşündüm, hiçbir para hayatıma değmez" dediÇocuk istasyonu para için soymamışHartford polisinden Teğmen Mike Prince yaptığı açıklamada, "Bu işte her gün yeni bir şey görüyorum. 38 yıldır polis memuruyum. Beni gerçekten şaşırtan şey, onun hiçbir duygu göstermemesiydi" ifadelerini kullanarak, "Bize bunu para için yapmadığını söyledi. Parayı kanalizasyona atacağını söyledi. Neden yaptığını bize açıklamadı" dedi.
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abd, michigan, silahlı soygun, çocuk

ABD'de 12 yaşındaki çocuk, benzin istasyonuna silahlı soygun düzenledi

20:26 05.06.2022 (güncellendi: 20:29 05.06.2022)
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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ABD’nin Michigan eyaletinde bulunan bir benzin istasyonu, 12 yaşındaki silahlı bir tarafından soyuldu.
ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Hartford’da bulunan bir benzin istasyonu, dün 12 yaşındaki silahlı bir çocuk tarafından soyuldu. Soygun anı ise anbean istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, önündeki müşterinin ödemesini yapmasının ardından elindeki çantanın altında sakladığı silahı kasiyere doğrultan çocuk, kasiyere "Parayı çantaya koy" dediği duyuldu. Kasiyerin, "Ciddi misin?" demesi üzerine ise çocuk, istasyonun içerisinde bir el havaya ateş etti.
Karakolun bir blok ötesindeki Marathon adlı benzin istasyonun gerçekleşen soygunun ardından polisin, kısa sürede çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

Çocuk, soygunu daha önce arkadaşına anlatmış

Polis, çocuğun bu hafta Van Buren İlçe Aile Mahkemesinde silahlı soygun, tehlikeli bir silahla saldırı ve ateşli silah ateş etmek ile suçlandığını belirterek, çocuğun söz konusu soygunu okuldan bir arkadaşına daha önce anlattığını aktardı.

Silahı dedesinin kasasından almış

Çocuğun silahı dedesinin kilitli olan kasasından aldığını belirten polis, Hartford Ortaokulunda öğrenci olan çocuğun, şu anda Allegan İlçe Çocuk Merkezinde gözaltında olduğunu ve bu ayın sonunda yapılacak bir duruşmaya kadar gözaltında tutulacağını ifade etti.

Kasiyer soygunu şaka zannetmiş

İstasyondaki kasiyer Jessica basına verdiği demeçte, "Onun bir çocuk olduğunu düşündüm, 10 yaşında bile değil" ifadelerini kullanarak, “Sesi fazla sakin geliyordu. Silahın sesini duyana kadar ciddi anlamda şaka olduğunu düşündüm. Her zaman soyulursam onlara parayı vereceğimi düşündüm, hiçbir para hayatıma değmez" dedi

Çocuk istasyonu para için soymamış

Hartford polisinden Teğmen Mike Prince yaptığı açıklamada, "Bu işte her gün yeni bir şey görüyorum. 38 yıldır polis memuruyum. Beni gerçekten şaşırtan şey, onun hiçbir duygu göstermemesiydi" ifadelerini kullanarak, "Bize bunu para için yapmadığını söyledi. Parayı kanalizasyona atacağını söyledi. Neden yaptığını bize açıklamadı" dedi.
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