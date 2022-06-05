https://tr.sputniknews.com/20220605/abdde-silahli-saldiri-3-kisi-oldu-11-kisi-yaralandi-1057004227.html

ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ABD'nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T13:52+0300

2022-06-05T13:52+0300

2022-06-05T13:52+0300

dünya

abd

pensilvanya

philadelphia

silahlı saldırı

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ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlendi. Polis yaptığı açıklamada, olay nedeniyle 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.

pensilvanya

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abd, pensilvanya, philadelphia, silahlı saldırı