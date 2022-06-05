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ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
ABD'nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:52+0300
2022-06-05T13:52+0300
dünya
abd
pensilvanya
philadelphia
silahlı saldırı
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ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlendi. Polis yaptığı açıklamada, olay nedeniyle 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.
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abd, pensilvanya, philadelphia, silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı: 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

13:52 05.06.2022
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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ABD'nin Philadelphia şehrinde dün gece düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'ne bağlı Philadelphia şehrinde dün gece saatlerinde bir caddede silahlı saldırı düzenlendi. Polis yaptığı açıklamada, olay nedeniyle 2’si erkek 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Polis Müfettişi D. F. Pace açıklamasında, bir polis memurunun silahlı saldırıyı düzenleyen bir kişiye ateş ettiğini ancak kişinin vurulduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığını belirtti. Müfettiş Pace ayrıca olay yerinde 2 tabancanın ele geçirildiğini ve polisin caddedeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyeceğini ifade etti.
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