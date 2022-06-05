Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220605/ahmet-hakan-kilicdaroglunu-gaza-getiriyormusum-1056996635.html
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li bir arkadaşının, 'Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyorsun" dediğini dile getirdi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T07:49+0300
2022-06-05T07:50+0300
politika
ahmet hakan
chp
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/81/1035738133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1e470d7cc13efd73113d425272d3068.jpg
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi: 'Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.' Kahve içiyordum, püskürttüm. 'Hahahahah' diye güldüm. Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.Hakan yazısında, "Bu arada dehşetle fark ettim ki... Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor: 'Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.' Umarım bu masal doğru çıkar. Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220529/ak-partili-ozhaseki-kasabalari-idare-edemeyecek-adamlar-cumhurbaskani-adayiyim-diye-geziyorlar-1056790297.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103573/81/1035738133_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_1b46ad9e9f7c523e2e71439bbad52232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, chp, kemal kılıçdaroğlu

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum

07:49 05.06.2022 (güncellendi: 07:50 05.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li bir arkadaşının, 'Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyorsun" dediğini dile getirdi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi: 'Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.' Kahve içiyordum, püskürttüm. 'Hahahahah' diye güldüm. Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.
Hakan yazısında, "Bu arada dehşetle fark ettim ki... Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor: 'Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.' Umarım bu masal doğru çıkar. Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer" ifadesini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2022
POLİTİKA
AK Partili Özhaseki: Kasabaları idare edemeyecek adamlar, 'cumhurbaşkanı adayıyım' diye geziyorlar
29 Mayıs, 17:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала