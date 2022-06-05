https://tr.sputniknews.com/20220605/ahmet-hakan-kilicdaroglunu-gaza-getiriyormusum-1056996635.html

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyormuşum

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li bir arkadaşının, 'Kılıçdaroğlu'nu gaza getiriyorsun" dediğini dile getirdi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T07:49+0300

2022-06-05T07:49+0300

2022-06-05T07:50+0300

politika

ahmet hakan

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "CHP’li bir arkadaşım var. Dünkü yazım üzerine bana şöyle dedi: 'Aday olsun diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu gaza getiriyorsun.' Kahve içiyordum, püskürttüm. 'Hahahahah' diye güldüm. Kemal Kılıçdaroğlu, gaza sonuna kadar basmış, adaylığa doğru koşarken... Benim yazdığım yazıyı 'gaza getirme çabası' olarak görmek. Allah’ım! Aklıma mukayyet ol!" düşüncesini dile getirdi.Hakan yazısında, "Bu arada dehşetle fark ettim ki... Benim CHP’li arkadaşım, şöyle bir masala inanıyor: 'Kemal Bey, böyle yaparak olası adayın yıpranmasını engelliyor. Bütün tepkileri üzerine çekiyor. Günü geldiğinde adayımız falancadır diyerek olgunlukla çekilecektir.' Umarım bu masal doğru çıkar. Yoksa CHP’li arkadaşımın ruh sağlığı çok büyük tehlikeye girer" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220529/ak-partili-ozhaseki-kasabalari-idare-edemeyecek-adamlar-cumhurbaskani-adayiyim-diye-geziyorlar-1056790297.html

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ahmet hakan, chp, kemal kılıçdaroğlu