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https://tr.sputniknews.com/20220605/ailesi-tarafindan-bagislanan-organlari-ablasi-ile-4-hastaya-nakledilecek-1057000449.html
Ailesi tarafından bağışlanan organları, ablası ile 4 hastaya nakledilecek
Ailesi tarafından bağışlanan organları, ablası ile 4 hastaya nakledilecek
Rize'de, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Recep Yazıcı’nın ailesi tarafından bağışlanan organları, aralarında ablasının da bulunduğu... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T11:42+0300
2022-06-05T11:42+0300
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Rize’de, 23 Mayıs’ta çalıştığı fabrikada yüksekten düşen Recep Yazıcı’nın tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yazıcı’nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yazıcı’nın kalbi askeri uçak ile Ankara’ya, karaciğeri ve korneası Samsun’a, bir böbreği ablasına nakledilmek üzere İstanbul’a, diğer böbreği ise Sivas’a gönderildi.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, yapılan müdahaleye rağmen Yazıcı’nın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Bizim tesadüfümüz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde ablasına böbrek nakli gerçekleşecek" dedi.
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rize, organ bağışı, organ nakli, hasta

Ailesi tarafından bağışlanan organları, ablası ile 4 hastaya nakledilecek

11:42 05.06.2022
© Fotoğraf : AAameliyathane
ameliyathane - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Fotoğraf : AA
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Rize'de, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Recep Yazıcı’nın ailesi tarafından bağışlanan organları, aralarında ablasının da bulunduğu 5 hastaya nakledilecek.
Rize’de, 23 Mayıs’ta çalıştığı fabrikada yüksekten düşen Recep Yazıcı’nın tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yazıcı’nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yazıcı’nın kalbi askeri uçak ile Ankara’ya, karaciğeri ve korneası Samsun’a, bir böbreği ablasına nakledilmek üzere İstanbul’a, diğer böbreği ise Sivas’a gönderildi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, yapılan müdahaleye rağmen Yazıcı’nın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Bizim tesadüfümüz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde ablasına böbrek nakli gerçekleşecek" dedi.
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