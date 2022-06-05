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Artvin’de kızgın boğa sahibini hastanelik etti
Artvin’de kızgın boğa sahibini hastanelik etti
Artvin’de boğa saldırdığı sahibini hastanelik etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T06:53+0300
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Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri kente önemli bir kültürü barındırıyor. Şehrin en büyük organizasyonlarından bir olan Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali öncesi boğa sahipleri boğalarını hazır hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Artvin’de esnaflık yapan Hızır Sert de, aynı zamanda uzun yıllardır boğacılıkla uğraşıyor. 800 kilogramlık ‘Mosso’ isimli boğasını güreşlere hazırlayan Sert, boğasının saldırısına maruz kaldı.Boğasına idman yaptıran Sert, boğasını ahıra bağlayacağı sırada aniden boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle yere yığılan Sert, boğanı uzaklaşmasıyla kurtulurken, aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Sert, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Boğanın sahibinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220216/izmirde-kopeklere-tas-atan-kisi-kendisini-uyaran-kadinlara-saldirdi-1053899194.html
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artvin, boğa, hayvan

Artvin’de kızgın boğa sahibini hastanelik etti

06:53 05.06.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin'de kızgın boğa
Artvin'de kızgın boğa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin’de boğa saldırdığı sahibini hastanelik etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri kente önemli bir kültürü barındırıyor. Şehrin en büyük organizasyonlarından bir olan Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali öncesi boğa sahipleri boğalarını hazır hale getirmek için yoğun çaba harcıyor. Artvin’de esnaflık yapan Hızır Sert de, aynı zamanda uzun yıllardır boğacılıkla uğraşıyor. 800 kilogramlık ‘Mosso’ isimli boğasını güreşlere hazırlayan Sert, boğasının saldırısına maruz kaldı.
Boğasına idman yaptıran Sert, boğasını ahıra bağlayacağı sırada aniden boğanın saldırısına uğradı. Boynuz darbeleriyle yere yığılan Sert, boğanı uzaklaşmasıyla kurtulurken, aldığı boynuz darbeleriyle yaralanan Sert, Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Boğanın sahibinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İzmir Seferihisar'da bir kişi köpeklere taş attığı için uyaran 2 kadını darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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