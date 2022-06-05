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Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı
Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süreliğine ara verdi, AK Parti kampı sürerken basın mensuplarıyla voleybol oynadı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T08:57+0300
2022-06-05T08:57+0300
türkiye
dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu
voleybol
kamp
ak parti
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Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmeyen AK Parti İstişare ve Değerlendirme kampının 30’uncusu Kızılcahamam’da gerçekleştiriliyor. Toplantılarda 2023 seçimlerinden ekonomiye, tarımdan enerjiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok konu başlığı ele alınıyor.Toplantılar sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süre ara verdi. Spor ayakkabılarını giydi, kampın yakınında bulunan spor tesislerine gitti. Orada basın mensuplarıyla voleybol sahasında buluştu.Voleybol sahasının filesi gerildi, takımlar ikiye bölündü. Oyun önce ısınma turlarıyla başladı. Birkaç paslaşmanın ardından maça geçildi. Rekabet üst düzeydeydi ancak sportmenlikte ihmal edilmedi. Bakan Çavuşoğlu ve basın mensupları maç boyunca hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.Skorun tutulmadığı maçta, kazanan dostluk oldu. Maçın ardından Bakan Çavuşoğlu ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çekildi.
https://tr.sputniknews.com/20220605/kizilcahamam-kampinda-bakanlar-ve-ak-partili-vekiller-hali-saha-maci-yapti-1056992864.html
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dışişleri bakanlığı, mevlüt çavuşoğlu, voleybol, kamp, ak parti

Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı

08:57 05.06.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİKBakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı
Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarıyla voleybol oynadı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / HÜLYA KEKLİK
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süreliğine ara verdi, AK Parti kampı sürerken basın mensuplarıyla voleybol oynadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir gerçekleştirilmeyen AK Parti İstişare ve Değerlendirme kampının 30’uncusu Kızılcahamam’da gerçekleştiriliyor. Toplantılarda 2023 seçimlerinden ekonomiye, tarımdan enerjiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok konu başlığı ele alınıyor.
Toplantılar sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi gündemine bir süre ara verdi. Spor ayakkabılarını giydi, kampın yakınında bulunan spor tesislerine gitti. Orada basın mensuplarıyla voleybol sahasında buluştu.
Voleybol sahasının filesi gerildi, takımlar ikiye bölündü. Oyun önce ısınma turlarıyla başladı. Birkaç paslaşmanın ardından maça geçildi. Rekabet üst düzeydeydi ancak sportmenlikte ihmal edilmedi. Bakan Çavuşoğlu ve basın mensupları maç boyunca hem eğlendi hem de kıyasıya mücadele etti.
Skorun tutulmadığı maçta, kazanan dostluk oldu. Maçın ardından Bakan Çavuşoğlu ile basın mensupları hatıra fotoğrafı çekildi.
Bakanlar ve AK Partili milletvekilleri Kızılcahamam'da siyasete futbol arası vererek halı sahada futbol maçı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
POLİTİKA
Kızılcahamam kampında bakanlar ve AK Partili vekiller halı saha maçı yaptı
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