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Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı hiçbir şekilde imara açılmayacak
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı hiçbir şekilde imara açılmayacak
Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne çevrilmesine ilişkin "Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek" diye konuştu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
atatürk havalimanı
millet bahçesi
akp
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuştu.Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
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murat kurum, atatürk havalimanı, millet bahçesi, akp, ak parti

Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı hiçbir şekilde imara açılmayacak

09:33 05.06.2022
© DHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
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Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne çevrilmesine ilişkin "Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek" diye konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'e konuştu.
Atatürk Havalimanı'nın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle 5 milyon metrekarelik bir yeşil koridoru İstanbul'a kazandıracağız. Hiçbir şekilde imara açılmayacak ve konut inşa edilmeyecek. 2023'e kadar, Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılına geldiğimizde 500 millet bahçemizi ülkemize kazandırmış olacağız.100 yılda yapılabilecek çevre yatırımlarını, 20 yıl gibi kısa bir sürede başarmış olan bir ülkeyiz."
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