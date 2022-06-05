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https://tr.sputniknews.com/20220605/bangladeste-kimyasal-dolu-konteyner-deposundaki-patlamada-olu-sayisi-49a-cikti-1057009610.html
Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada ölü sayısı 49’a çıktı
Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada ölü sayısı 49’a çıktı
Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetti. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T17:16+0300
2022-06-05T17:16+0300
dünya
bangladeş
patlama
kimyasal
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NDTV'nin haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Patlama sonucu çıkan yangında, en az 49 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Chattagram Tıp Okulu Hastanesinde görevli polis memuru Nurul Alam yaptığı açıklamada, "İlk incelemelere göre, patlamaya kimyasal reaksiyonun neden olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.Patlamaya tanıklık eden tır şoförü Tofael Ahmed, "Patlama beni bulunduğum yerden yaklaşık 10 metre uzağa fırlattı, ellerim ve bacaklarım yandı" dedi. Bölgedeki hastanelerde yaralılara müdahale edildiği ve kan bağışı için çağrı yapıldığı belirtildi.Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı. Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı. Kimyasalların Hint Okyanusu'na ulaşmasını önlemek için askerler bölgeye kum torbaları yerleştirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220605/bangladeste-konteyner-deposunda-yangin-4-olu-400-yarali-1056995467.html
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bangladeş, patlama, kimyasal

Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada ölü sayısı 49’a çıktı

17:16 05.06.2022
© AABangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada ölü sayısı 49’a çıktı
Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposundaki patlamada ölü sayısı 49’a çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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Bangladeş'in güneydoğusunda, kimyasal dolu konteyner deposunda gerçekleşen patlama sonucu en az 49 kişi hayatını kaybetti.
NDTV'nin haberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu çıkan yangında, en az 49 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi de yaralandı. Chattagram Tıp Okulu Hastanesinde görevli polis memuru Nurul Alam yaptığı açıklamada, "İlk incelemelere göre, patlamaya kimyasal reaksiyonun neden olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.
Patlamaya tanıklık eden tır şoförü Tofael Ahmed, "Patlama beni bulunduğum yerden yaklaşık 10 metre uzağa fırlattı, ellerim ve bacaklarım yandı" dedi. Bölgedeki hastanelerde yaralılara müdahale edildiği ve kan bağışı için çağrı yapıldığı belirtildi.
Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı. Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı. Kimyasalların Hint Okyanusu'na ulaşmasını önlemek için askerler bölgeye kum torbaları yerleştirdi.
Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı
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