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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı
Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı
Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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Bangladeş’in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400’e yükseldiği duyuruldu. Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.Yerel saatle 22.30’da meydana geldiği belirtilen yangının, bir patlamanın ardından çıktığı açıklanmıştı.
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Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

05:42 05.06.2022
© İHA / HOSSAİN TAREKBangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / HOSSAİN TAREK
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Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı.
Bangladeş’in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400’e yükseldiği duyuruldu.
Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.
Yerel saatle 22.30’da meydana geldiği belirtilen yangının, bir patlamanın ardından çıktığı açıklanmıştı.
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