https://tr.sputniknews.com/20220605/bangladeste-konteyner-deposunda-yangin-4-olu-400-yarali-1056995467.html

Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş’te konteyner deposunda yangın: 4 ölü, 400 yaralı

Bangladeş’in Chittagong şehrinde konteyner deposunda çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin yaralandığı açıklandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T05:42+0300

2022-06-05T05:42+0300

2022-06-05T05:42+0300

dünya

bangladeş

yangın

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Bangladeş’in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda yangın çıkmış ve olayda 100’den fazla kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Meydana gelen yangın nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının ise 400’e yükseldiği duyuruldu. Chittagong itfaiyesi yangına müdahalede bulunan 4 itfaiyecinin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca şehirdeki askeri hastanenin yaralıların tedavisi için destek verdiği öğrenildi.Yerel saatle 22.30’da meydana geldiği belirtilen yangının, bir patlamanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

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bangladeş, yangın