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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220605/berlusconi-bazi-avrupali-liderler-rusyayi-batinin-parcasi-yapma-girisimlerimi-engelledi--1057004644.html
Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi
Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı Avrupalı liderlerin Rusya'nın Batı'nın bir parçası olmasını engellediğini söyledi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T14:04+0300
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ukrayna krizi
rusya
silvio berlusconi
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Giornale gazetesi için bir yazı kaleme alan Silvio Berlusconi, "Bir kez daha üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı kampına çekme girişimlerini boykot etti" dedi.Berlusconi, Rusya'nın Batı'yla entegrasyonunu engelleyen liderlerin isimlerini vermedi.'Planım uygulansaydı, şu anda Avrupa çok farklı olurdu'Ukrayna'da yaşanan süreci de değerlendiren eski İtalya Başbakanı, "Eğer benim Rusya'yla ilgili planım hayata geçirilseydi şu anda Avrupa'daki durum tamamen farklı olurdu" diye vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/canli-i-lugansk-36-ukrayna-askeri-olduruldu-8i-silah-birakti-1057002239.html
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rusya, silvio berlusconi, italya, ukrayna, avrupa, ab

Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi

14:04 05.06.2022
© AASilvio Berlusconi
Silvio Berlusconi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı Avrupalı liderlerin Rusya'nın Batı'nın bir parçası olmasını engellediğini söyledi.
Giornale gazetesi için bir yazı kaleme alan Silvio Berlusconi, "Bir kez daha üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı kampına çekme girişimlerini boykot etti" dedi.

Berlusconi, Rusya'nın Batı'yla entegrasyonunu engelleyen liderlerin isimlerini vermedi.

'Planım uygulansaydı, şu anda Avrupa çok farklı olurdu'

Ukrayna'da yaşanan süreci de değerlendiren eski İtalya Başbakanı, "Eğer benim Rusya'yla ilgili planım hayata geçirilseydi şu anda Avrupa'daki durum tamamen farklı olurdu" diye vurguladı.
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