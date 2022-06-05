https://tr.sputniknews.com/20220605/berlusconi-bazi-avrupali-liderler-rusyayi-batinin-parcasi-yapma-girisimlerimi-engelledi--1057004644.html
Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi
Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı Avrupalı liderlerin Rusya'nın Batı'nın bir parçası olmasını engellediğini söyledi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T14:04+0300
2022-06-05T14:04+0300
2022-06-05T14:04+0300
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Giornale gazetesi için bir yazı kaleme alan Silvio Berlusconi, "Bir kez daha üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı kampına çekme girişimlerini boykot etti" dedi.Berlusconi, Rusya'nın Batı'yla entegrasyonunu engelleyen liderlerin isimlerini vermedi.'Planım uygulansaydı, şu anda Avrupa çok farklı olurdu'Ukrayna'da yaşanan süreci de değerlendiren eski İtalya Başbakanı, "Eğer benim Rusya'yla ilgili planım hayata geçirilseydi şu anda Avrupa'daki durum tamamen farklı olurdu" diye vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/canli-i-lugansk-36-ukrayna-askeri-olduruldu-8i-silah-birakti-1057002239.html
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Berlusconi: Bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı'nın parçası yapma girişimlerimi engelledi
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Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, bazı Avrupalı liderlerin Rusya'nın Batı'nın bir parçası olmasını engellediğini söyledi.
Giornale gazetesi için bir yazı kaleme alan Silvio Berlusconi, "Bir kez daha üzülerek belirtmek isterim ki, bazı Avrupalı liderler, Rusya'yı Batı kampına çekme girişimlerini boykot etti" dedi.
Berlusconi, Rusya'nın Batı'yla entegrasyonunu engelleyen liderlerin isimlerini vermedi.
'Planım uygulansaydı, şu anda Avrupa çok farklı olurdu'
Ukrayna'da yaşanan süreci de değerlendiren eski İtalya Başbakanı, "Eğer benim Rusya'yla ilgili planım hayata geçirilseydi şu anda Avrupa'daki durum tamamen farklı olurdu" diye vurguladı.