https://tr.sputniknews.com/20220605/burdurda-saganak-yagis-nedeniyle-30-evi-su-basti-1-olu-3-yarali-1056994862.html

Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'da sağanak yağış nedeniyle 30 evi su bastı: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yaşanan su baskınlarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, metrekareye 25... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T05:11+0300

2022-06-05T05:11+0300

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türkiye

burdur

sağanak yağış

su baskını

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Burdur akşam saatlerinde yaşayan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu. Olayda Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı. Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş (53) hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş(79) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fatma Doğtaş tedavisinin ardından taburcu edildi.Kriz merkezinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren ve Burdur- Karamanlı kara yolu Çendik mevkisinde heyelan ve su baskını nedeniyle yolun tek taraflı trafiğe katıldığını belirten Burdur valisi Ali Arslantaş, “Maalesef bir vatandaşımız vefat etti, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz. 3 vatandaşımız yaralandı, tedavileri tamamlandı çok şükür hastaneden taburcu olmaları sağlandı.” dedi.Metrekareye 25 litre yağış düştüMetrekareye 25 litre yağış düştüğünü vurgulayan Arslantaş meteorolojik verilere göre yarın öğleden sonra yağışın aynı şekilde devam edeceği bilgisini verdi. Su baskınlarına 25 araç ve 77 personel ile müdahale edildiğini aktaran Vali Arslantaş şöyle devam etti:

türkiye

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burdur, sağanak yağış, su baskını