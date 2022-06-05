https://tr.sputniknews.com/20220605/bursali-sarkici-mehmet-cevik-konsere-tabutta-cikti-1056993522.html
Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserindeki sahnesine, tabut içinde çıktı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T03:54+0300
2022-06-05T03:54+0300
2022-06-05T04:00+0300
yaşam
türkiye
konser
tabut
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Kültürpark Açık Hava Tiyatrosundaki konserde şarkıcı Çevik, seyirciler için hazırladığı özel gösterisini sundu.Sahneye, tekerlekli düzenek üzerine dikey bir şekilde yerleştirilen tabutun içinde alınan şarkıcı, dansçılar eşliğinde bunun içinden çıktı.Bir süre dansçılarla gösterisini sunan Çevik, daha sonra sevilen şarkıları Bursalılarla seslendirdi.'Sahneye çıkmak hayata dönmek demek'Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.Sahnede yaşama dönme temsilini gösteriyle sunduklarını aktaran Çevik, sonraki konserlerinde daha büyük sürprizler yapacağını da aktardı.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, konser, tabut
Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
03:54 05.06.2022 (güncellendi: 04:00 05.06.2022) Abone ol
Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserindeki sahnesine, tabut içinde çıktı.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosundaki konserde şarkıcı Çevik, seyirciler için hazırladığı özel gösterisini sundu.
Sahneye, tekerlekli düzenek üzerine dikey bir şekilde yerleştirilen tabutun içinde alınan şarkıcı, dansçılar eşliğinde bunun içinden çıktı.
Bir süre dansçılarla gösterisini sunan Çevik, daha sonra sevilen şarkıları Bursalılarla seslendirdi.
'Sahneye çıkmak hayata dönmek demek'
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.
Sahnede yaşama dönme temsilini gösteriyle sunduklarını aktaran Çevik, sonraki konserlerinde daha büyük sürprizler yapacağını da aktardı.