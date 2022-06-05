https://tr.sputniknews.com/20220605/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-kizilcahamam-kampinda-konusuyor--1057006330.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda konuşma yapıyor. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T15:10+0300

2022-06-05T15:10+0300

2022-06-05T15:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

ak parti kızılcahamam kampı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:Arkadaşlarımızın donanımlarıyla 2023'e hazırlanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Sizlerden toplantılarımızdaki bilgilendirme sonucunda ortaya çıkan tabloyu illerdeki arkadaşlarımıza ve milletimizde kararlı olarak aktarmanızı istiyorum.Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi.İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.'Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz'Değerli kardeşlerim demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, ülkemize hizmet kazandıracak anlayışla hep daha ileri taşıyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız.Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle yola devam etmektedir.Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun.Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, ak parti kızılcahamam kampı