Türkiye
CANLI | Rusya: Ukrayna, Severodonetsk'teki çatışmalara katılan birliklerinin yüzde 90'ını kaybetti
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220605/domuz-bagiyla-cinayet-isleyen-yasli-kadin-domuz-bagiyla-oldurulmus-halde-bulundu-1056992181.html
Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu
Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda 65 yaşındaki kadın, evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, bir zanlıyı gözaltına aldı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T01:26+0300
2022-06-05T01:26+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
cinayet
domuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_7cf7bd49683833c37b54ee2a695f2b22.jpg
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşlı bir kadın evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının, daha önceden domuz bağı ile bir kişiyi öldürme suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1053251050_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_b9e5037858eea76d06149707487e1abc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, beyoğlu, cinayet, domuz

Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu

01:26 05.06.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
Abone olTelegram
İstanbul Beyoğlu'nda 65 yaşındaki kadın, evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, bir zanlıyı gözaltına aldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşlı bir kadın evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının, daha önceden domuz bağı ile bir kişiyi öldürme suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.
Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала