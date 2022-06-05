https://tr.sputniknews.com/20220605/domuz-bagiyla-cinayet-isleyen-yasli-kadin-domuz-bagiyla-oldurulmus-halde-bulundu-1056992181.html
Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu
Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu
İstanbul Beyoğlu'nda 65 yaşındaki kadın, evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, bir zanlıyı gözaltına aldı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T01:26+0300
2022-06-05T01:26+0300
2022-06-05T01:26+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
cinayet
domuz
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşlı bir kadın evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının, daha önceden domuz bağı ile bir kişiyi öldürme suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.
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Domuz bağıyla cinayet işleyen yaşlı kadın, domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu
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İstanbul Beyoğlu'nda 65 yaşındaki kadın, evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, bir zanlıyı gözaltına aldı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşlı bir kadın evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının, daha önceden domuz bağı ile bir kişiyi öldürme suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.
Olay, Beyoğlu Fırın Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3. katında yaşandı. İddiaya göre, dün gece 3 kişiyle evine gelen Aysel Bozkurt'tan, komşuları haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri Aysel Bozkurt’u evinde domuz bağıyla öldürülmüş halde buldu. Evde önlem alan polis ekipleri incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadını kontrol etti. Yapılan çalışmaların ardından Aysel Bozkurt’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma yapan ekipler, yaşlı kadının ölümüyle ilgili M.S. isimli bir şüpheliyi gözaltına alırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Aysel Bozkurt’un daha önceden domuz bağı ile insan öldürmek suçundan cezaevine girdiği, geçtiğimiz yıl ise pandemi tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.