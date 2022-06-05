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https://tr.sputniknews.com/20220605/duzensiz-gocmen-sanilarak-gozaltina-alinan-sahsin-kayip-ingiltere-vatandasi-oldugu-ortaya-cikti-1057011653.html
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın kayıp İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıktı
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın kayıp İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıktı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2.5 yıl önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T18:42+0300
2022-06-05T18:42+0300
türkiye
tekirdağ
kayıp
ingiltere
düzensiz göç
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Edinilen bilgiye göre, İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı. İngiltere’de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, Muratlı’da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi. İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle:
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, kayıp, ingiltere, düzensiz göç

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın kayıp İngiltere vatandaşı olduğu ortaya çıktı

18:42 05.06.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİTekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2,5 yıl önce İngiltere'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / MÜBERRA ÇELEBİ
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alınan şahsın 2.5 yıl önce İngiltere’de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Joshua olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İngiltere’de kıyı kenti Brighton and Hove’da yaşayan ve bir sabah doktor randevusuna gitmek üzere evinden çıkan 25 yaşındaki Joshua'dan bir daha haber alınamadı. İngiltere’de bu olay haberlere de konu oldu. Kayıp Joshua, Muratlı’da güvenlik güçlerince bitkin bir halde bulundu. Yapılan araştırmalarda şahsın İngiltere’deki kayıp şahıs olduğu teyit edildi. İngiliz ‘The Argus’ adlı haber sitesinde 23 Aralık 2019’da yayımlanan kayıp haberi ise şöyle:
“Polis, kayıp bir adamın iyiliği için endişeleniyor. Hove sakini Joshua Toussaint Brighton'da bir randevuya gitti, ancak randevuyu almasına rağmen o zamandan beri kendisinden haber alınamadı. En son 19 Aralık sabah saat 10.00'da görüldü. 25 yaşındaki siyahi, 5 fit 9in boyunda ve uzun siyah örgülü saçlı ince yapılı. En son haki renkli parka kaban, gri pantolon, gri ayakkabılar giymiş ve bir sırt çantası taşıyormuş. Bir Sussex Polis sözcüsü, "Joshua'yı gören veya nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgiye sahip olabilecek herkesin, 19/12 tarihli 990 seriden alıntı yaparak çevrimiçi olarak bildirmesi veya 101'i araması isteniyor."
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