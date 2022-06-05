https://tr.sputniknews.com/20220605/esenyurtta-kucuk-kizi-taciz-eden-zanliya-linc-girisimi-1056991878.html

Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi

Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi

Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T00:32+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

taciz

linç

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Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, taciz, linç