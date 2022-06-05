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Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi
Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T00:32+0300
2022-06-05T00:32+0300
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Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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istanbul, esenyurt, taciz, linç

Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi

00:32 05.06.2022
© DHAEsenyurt'ta 'yan park ettin' kavgasında 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Esenyurt'ta 'yan park ettin' kavgasında 3 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
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Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı.
Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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