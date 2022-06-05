https://tr.sputniknews.com/20220605/esenyurtta-kucuk-kizi-taciz-eden-zanliya-linc-girisimi-1056991878.html
Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi
Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi
Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T00:32+0300
2022-06-05T00:32+0300
2022-06-05T00:32+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
taciz
linç
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Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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istanbul, esenyurt, taciz, linç
Esenyurt'ta küçük kızı taciz eden zanlıya linç girişimi
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Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde küçük yaşta bir kıza cinsel tacizde bulunulduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, küçük yaşta bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı.
Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.’yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Sokakta yaşanan arbede anları ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.