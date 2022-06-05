Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220605/eski-polonya-cumhurbaskani-walesa-polonya-abye-ait-degil-1057005991.html
Eski Polonya Cumhurbaşkanı Walesa: Polonya, AB'ye ait değil
Eski Polonya Cumhurbaşkanı Walesa: Polonya, AB'ye ait değil
Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya ve Macaristan’ın olmadığı yeni bir blok oluşturmak için... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:32+0300
2022-06-05T16:32+0300
dünya
lech walesa
polonya
ab
avrupa
macaristan
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057008229_0:39:401:264_1920x0_80_0_0_8a834bb5095c3ee540e03baa3dc30e05.jpg
Polonya'da yayın yapan Interia'ya verdiği röportajda Lech Walesa, AB'nin Varşova’ya milyarlarca euro yatırım göndermesşne ilişkin, “Hukukun üstünlüğü olmadan milyarlarca avroyu boşa harcamanın bir anlamı yok” dedi.Macaristan ve Polonya'nın olmadığı bir AB'nin yeniden kurulması gerektiğini söyleyen eski Polonya lideri, “Birlik, Varşova ile uzlaşmak yerine kendisini dağıtmalı ve birkaç dakika sonra Almanya ve Fransa merkezli, ancak Polonya ve Macaristan’sız yeni bir blok oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı. Walesa, "Polonya hâlâ yeni birliğe katılmak isterse yükümlülükleri kabul etmek zorunda kalacak" diye ekledi.Mevcut Polonya yönetimine karşı son derece eleştirel duruşuyla tanınan Walesa, ülkesinin 'birkaç anlamsız politikacı yüzünden milyarlar kaybettiğini' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210419/polonyanin-eski-cumhurbaskani-Walesa-internette-is-ariyor-1044312415.html
polonya
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057008229_0:2:401:302_1920x0_80_0_0_112c47c0667407f036d60662aab7a558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lech walesa, polonya, ab, avrupa, macaristan, nato

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Walesa: Polonya, AB'ye ait değil

16:32 05.06.2022
© AP PhotoEski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa
Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Walesa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya ve Macaristan’ın olmadığı yeni bir blok oluşturmak için kendisini feshetmesi gerektiğini söyledi.
Polonya'da yayın yapan Interia'ya verdiği röportajda Lech Walesa, AB'nin Varşova’ya milyarlarca euro yatırım göndermesşne ilişkin, “Hukukun üstünlüğü olmadan milyarlarca avroyu boşa harcamanın bir anlamı yok” dedi.
Macaristan ve Polonya'nın olmadığı bir AB'nin yeniden kurulması gerektiğini söyleyen eski Polonya lideri, “Birlik, Varşova ile uzlaşmak yerine kendisini dağıtmalı ve birkaç dakika sonra Almanya ve Fransa merkezli, ancak Polonya ve Macaristan’sız yeni bir blok oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.
Walesa, "Polonya hâlâ yeni birliğe katılmak isterse yükümlülükleri kabul etmek zorunda kalacak" diye ekledi.
Mevcut Polonya yönetimine karşı son derece eleştirel duruşuyla tanınan Walesa, ülkesinin 'birkaç anlamsız politikacı yüzünden milyarlar kaybettiğini' söyledi.
Polonya eski Cumhurbaşkanı Lech Walesa - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2021
DÜNYA
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor
19 Nisan 2021, 21:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала