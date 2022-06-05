https://tr.sputniknews.com/20220605/eski-polonya-cumhurbaskani-walesa-polonya-abye-ait-degil-1057005991.html

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Walesa: Polonya, AB'ye ait değil

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Walesa: Polonya, AB'ye ait değil

Eski Polonya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Lech Walesa, Avrupa Birliği’nin (AB) Polonya ve Macaristan’ın olmadığı yeni bir blok oluşturmak için... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T16:32+0300

2022-06-05T16:32+0300

2022-06-05T16:32+0300

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Polonya'da yayın yapan Interia'ya verdiği röportajda Lech Walesa, AB'nin Varşova’ya milyarlarca euro yatırım göndermesşne ilişkin, “Hukukun üstünlüğü olmadan milyarlarca avroyu boşa harcamanın bir anlamı yok” dedi.Macaristan ve Polonya'nın olmadığı bir AB'nin yeniden kurulması gerektiğini söyleyen eski Polonya lideri, “Birlik, Varşova ile uzlaşmak yerine kendisini dağıtmalı ve birkaç dakika sonra Almanya ve Fransa merkezli, ancak Polonya ve Macaristan’sız yeni bir blok oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı. Walesa, "Polonya hâlâ yeni birliğe katılmak isterse yükümlülükleri kabul etmek zorunda kalacak" diye ekledi.Mevcut Polonya yönetimine karşı son derece eleştirel duruşuyla tanınan Walesa, ülkesinin 'birkaç anlamsız politikacı yüzünden milyarlar kaybettiğini' söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210419/polonyanin-eski-cumhurbaskani-Walesa-internette-is-ariyor-1044312415.html

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