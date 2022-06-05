https://tr.sputniknews.com/20220605/fazil-say-turkiyenin-bu-cok-zor-doneminde-sanat-faaliyetleri-devam-etmeli-1057005207.html

Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli

Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli

Piyanist Fazıl Say, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli" değerlendirmesini yaptı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

fazıl say

sanat

konser

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Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli. Halkın moral ve motivasyonudur, güzel umutlara yöneldiği oksijenidir müzik. Marmaris’de yeni bir festival başlamış. Bu kapsamda benim de konserim var. 20 Haziran’da güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere" ifadesini kullandı.

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türkiye, fazıl say, sanat, konser