https://tr.sputniknews.com/20220605/fazil-say-turkiyenin-bu-cok-zor-doneminde-sanat-faaliyetleri-devam-etmeli-1057005207.html
Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli
Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli
Piyanist Fazıl Say, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli" değerlendirmesini yaptı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T14:20+0300
2022-06-05T14:20+0300
2022-06-05T14:21+0300
yaşam
türkiye
fazıl say
sanat
konser
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Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli. Halkın moral ve motivasyonudur, güzel umutlara yöneldiği oksijenidir müzik. Marmaris’de yeni bir festival başlamış. Bu kapsamda benim de konserim var. 20 Haziran’da güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
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türkiye, fazıl say, sanat, konser
Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli
14:20 05.06.2022 (güncellendi: 14:21 05.06.2022) Abone ol
Piyanist Fazıl Say, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli" değerlendirmesini yaptı.
Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli. Halkın moral ve motivasyonudur, güzel umutlara yöneldiği oksijenidir müzik. Marmaris’de yeni bir festival başlamış. Bu kapsamda benim de konserim var. 20 Haziran’da güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere" ifadesini kullandı.