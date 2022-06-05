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https://tr.sputniknews.com/20220605/fazil-say-turkiyenin-bu-cok-zor-doneminde-sanat-faaliyetleri-devam-etmeli-1057005207.html
Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli
Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli
Piyanist Fazıl Say, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli" değerlendirmesini yaptı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
türkiye
fazıl say
sanat
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Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli. Halkın moral ve motivasyonudur, güzel umutlara yöneldiği oksijenidir müzik. Marmaris’de yeni bir festival başlamış. Bu kapsamda benim de konserim var. 20 Haziran’da güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
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türkiye, fazıl say, sanat, konser

Fazıl Say: Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli

14:20 05.06.2022 (güncellendi: 14:21 05.06.2022)
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti.
 Türk - Rus Klasik Müzik Festivali'nde Fazıl Say Moskova Virtüözleri'ne eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Piyanist Fazıl Say, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli" değerlendirmesini yaptı.
Piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye’nin bu çok zor döneminde, sanat faaliyetleri devam etmeli. Halkın moral ve motivasyonudur, güzel umutlara yöneldiği oksijenidir müzik. Marmaris’de yeni bir festival başlamış. Bu kapsamda benim de konserim var. 20 Haziran’da güzel bir yaz akşamında buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
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