https://tr.sputniknews.com/20220605/fransa-acikta-sampiyon-rafael-nadal-oldu-1057012225.html

Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal oldu

Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T19:03+0300

2022-06-05T19:03+0300

2022-06-05T19:03+0300

spor

tenis turnuvası

fransa

rafael nadal

şampiyon

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.Fransa Açık'ta 14. kez şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

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tenis turnuvası, fransa, rafael nadal, şampiyon