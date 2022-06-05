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https://tr.sputniknews.com/20220605/fransada-katliam-hazirligi-yapan-neo-nazi-gozaltina-alindi-1056994254.html
Fransa'da katliam hazırlığı yapan neo-nazi gözaltına alındı
Fransa'da katliam hazırlığı yapan neo-nazi gözaltına alındı
Fransa'nın Ardeche kentinde saldırı hazırlığında olduğundan şüphe edilen neo-nazi bir gencin gözaltına alındığı belirtildi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T04:22+0300
2022-06-05T04:22+0300
dünya
fransa
neonazi
neo-nazi
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
katliam
gözaltı
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Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) sosyal medya ve kripto mesaj uygulamaları üzerinden "HeinrichHimmler88" takma adlı ve Hitler hayranı bir kişinin ırkçı söylemlerinin yer aldığı mesajlar tespit etti.Güvenlik güçleri adresine yaptığı baskında şahsı gözaltına alırken 20 yaşındaki gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videolarının ele geçirildiği aktarıldı.Gencin saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edildi.Savcılığın talebiyle aşırı sağ profilli şahıs hakkında 'bireysel terör teşebbüsü' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor.​​​​​​​3 Haziran'da Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesinde de 4 aşırı sağcı kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silah ele geçirilmiş, şahıslardan 2'si salıverilirken 2'sine 10 yıl hapis cezası verilmişti.
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fransa, neonazi, neo-nazi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, katliam, gözaltı

Fransa'da katliam hazırlığı yapan neo-nazi gözaltına alındı

04:22 05.06.2022
© AAFransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis
Fransa polisi, Fransız polisi, Paris'te polis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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Fransa'nın Ardeche kentinde saldırı hazırlığında olduğundan şüphe edilen neo-nazi bir gencin gözaltına alındığı belirtildi.
Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) sosyal medya ve kripto mesaj uygulamaları üzerinden "HeinrichHimmler88" takma adlı ve Hitler hayranı bir kişinin ırkçı söylemlerinin yer aldığı mesajlar tespit etti.
Güvenlik güçleri adresine yaptığı baskında şahsı gözaltına alırken 20 yaşındaki gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videolarının ele geçirildiği aktarıldı.
Gencin saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edildi.
Savcılığın talebiyle aşırı sağ profilli şahıs hakkında 'bireysel terör teşebbüsü' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor.​​​​​​​
3 Haziran'da Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesinde de 4 aşırı sağcı kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silah ele geçirilmiş, şahıslardan 2'si salıverilirken 2'sine 10 yıl hapis cezası verilmişti.
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