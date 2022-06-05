https://tr.sputniknews.com/20220605/fransada-katliam-hazirligi-yapan-neo-nazi-gozaltina-alindi-1056994254.html

Fransa'da katliam hazırlığı yapan neo-nazi gözaltına alındı

Fransa'da katliam hazırlığı yapan neo-nazi gözaltına alındı

Fransa'nın Ardeche kentinde saldırı hazırlığında olduğundan şüphe edilen neo-nazi bir gencin gözaltına alındığı belirtildi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T04:22+0300

2022-06-05T04:22+0300

2022-06-05T04:22+0300

dünya

fransa

neonazi

neo-nazi

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

katliam

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043510897_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_1975cf97bb3c1f3ed45a25990cd51dbc.jpg

Ülke basınındaki haberlere göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) sosyal medya ve kripto mesaj uygulamaları üzerinden "HeinrichHimmler88" takma adlı ve Hitler hayranı bir kişinin ırkçı söylemlerinin yer aldığı mesajlar tespit etti.Güvenlik güçleri adresine yaptığı baskında şahsı gözaltına alırken 20 yaşındaki gencin Yahudileri, siyahileri, kadınları ve LGBT üyelerini tehdit ettiği videolarının ele geçirildiği aktarıldı.Gencin saldırı gerçekleştirmek için silah arayışında olduğu ifade edildi.Savcılığın talebiyle aşırı sağ profilli şahıs hakkında 'bireysel terör teşebbüsü' gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtiliyor.​​​​​​​3 Haziran'da Alsas'ın güneyinde yer alan Haut-Rhin bölgesinde de 4 aşırı sağcı kişinin evlerine yapılan baskında yüklü miktarda silah ele geçirilmiş, şahıslardan 2'si salıverilirken 2'sine 10 yıl hapis cezası verilmişti.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, neonazi, neo-nazi, silahlı saldırı, silahlı saldırgan, katliam, gözaltı