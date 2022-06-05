https://tr.sputniknews.com/20220605/gaziantepte-terlik-fabrikasina-yangin-cikti-1056997706.html

Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı

Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı

Gaziantep'te terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve çok kısa sürede büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T09:07+0300

2022-06-05T09:07+0300

2022-06-05T09:07+0300

türkiye

türkiye

fabrika

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1056997559_0:109:363:313_1920x0_80_0_0_af015fdc0a933127ea4d39bb54abd3e3.jpg

Yangın, sabah saat 5.30 sıralarında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde bulunan bir terlik fabrikasının çatı katındaki üretim ve depo alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamına yayılırken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiYangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, işçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220527/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1056731525.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, fabrika, yangın