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https://tr.sputniknews.com/20220605/gaziantepte-terlik-fabrikasina-yangin-cikti-1056997706.html
Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı
Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı
Gaziantep'te terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve çok kısa sürede büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T09:07+0300
2022-06-05T09:07+0300
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türkiye
fabrika
yangın
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Yangın, sabah saat 5.30 sıralarında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde bulunan bir terlik fabrikasının çatı katındaki üretim ve depo alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamına yayılırken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiYangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, işçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220527/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1056731525.html
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türkiye, fabrika, yangın

Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı

09:07 05.06.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCIGaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı
Gaziantep'te terlik fabrikasına yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© İHA / SAİD VAKKAS YAĞCI
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Gaziantep'te terlik fabrikasının çatı katında çıkan ve çok kısa sürede büyüyen yangın büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, yaralananın olmadığı olayın çalışanların izinli olduğu pazar gününe denk gelmesinin faciayı önlediği ortaya çıktı.
Yangın, sabah saat 5.30 sıralarında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Nizip Caddesi üzerinde bulunan bir terlik fabrikasının çatı katındaki üretim ve depo alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, çatı katının tamamına yayılırken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede çatının tamamını saran alevlere müdahale etti.
Yangın, 21 araç ve 30 personelle alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikadaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, işçilerin yoğun olarak çalıştığı üretim ve depo alanında çıkan yangının izin günü olan Pazar gününe denk gelmesinin büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2022
TÜRKİYE
Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın
27 Mayıs, 11:31
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