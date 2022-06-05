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Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu
Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan telef oldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:10+0300
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türkiye
afyonkarahisar
hayvan
sürü
yıldırım
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü.Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.
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afyonkarahisar, hayvan, sürü, yıldırım, telef

Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu

13:10 05.06.2022
© AAYıldırım
Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.
Fethiye orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2022
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