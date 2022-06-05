https://tr.sputniknews.com/20220605/hayvan-surusunun-uzerine-yildirim-dustu-17-buyukbas-telef-oldu-1057002904.html
Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu
Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan telef oldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:10+0300
2022-06-05T13:10+0300
2022-06-05T13:10+0300
türkiye
afyonkarahisar
hayvan
sürü
yıldırım
telef
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü.Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220526/fethiyede-yildirim-dustu-orman-yangini-cikti-1056696859.html
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afyonkarahisar, hayvan, sürü, yıldırım, telef
Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu
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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.