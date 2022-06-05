https://tr.sputniknews.com/20220605/hayvan-surusunun-uzerine-yildirim-dustu-17-buyukbas-telef-oldu-1057002904.html

Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu

Hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü: 17 büyükbaş telef oldu

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaylada bulunan bir hayvan sürüsünü üzerine yıldırım düşmesi sonucu 17 büyükbaş hayvan telef oldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T13:10+0300

2022-06-05T13:10+0300

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türkiye

afyonkarahisar

hayvan

sürü

yıldırım

telef

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Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Eber köyünde hayvan sürüsü üzerine yıldırım düştü.Yıldırımın düşmesi sonucu Rahim Turunç’a ait 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken hasar tespit çalışması başlatıldı.

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afyonkarahisar, hayvan, sürü, yıldırım, telef