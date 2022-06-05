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Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı
Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı
Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T21:53+0300
2022-06-05T22:25+0300
dünya
hindistan
yolcu otobüsü
otobüs kazası
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Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı. Madhya Pradesh'in Panna bölgesinden Yamunotri'ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand'daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
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hindistan, yolcu otobüsü, otobüs kazası

Hindistan'da otobüs kazası: 25 ölü, 4 yaralı

21:53 05.06.2022 (güncellendi: 22:25 05.06.2022)
© AP PhotoHindistan ambulans
Hindistan ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AP Photo
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Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde içinde 28 yolcusu bulunan otobüs uçuruma yuvarlandı. Madhya Pradesh'in Panna bölgesinden Yamunotri'ye giden otobüsün 200 metre derinliğindeki vadiye düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Uttarkashi Polisi Arpan Yaduvanshi, otobüs şoförü ile birlikte 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Amit Shah olayla ilgili eyalet başkanı ile görüştüğünü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Başbakan Narendra Modi, Uttarakhand'daki otobüs kazasının acı verici olduğunu söyleyerek, kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.
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