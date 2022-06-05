https://tr.sputniknews.com/20220605/hollandada-kucuk-ucak-dustu-1057015251.html
Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor
Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:11+0300
2022-06-05T23:11+0300
2022-06-05T23:11+0300
dünya
hollanda
rotterdam
uçak
uçak kazası
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Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hollanda, rotterdam, uçak, uçak kazası
Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor
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Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.
Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.