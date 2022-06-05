Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220605/hollandada-kucuk-ucak-dustu-1057015251.html
Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor
Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:11+0300
2022-06-05T23:11+0300
dünya
hollanda
rotterdam
uçak
uçak kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/25/1028442588_0:108:3500:2077_1920x0_80_0_0_1e4c80f2d8b46d33132cac5589d8a3f2.jpg
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.
hollanda
rotterdam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/25/1028442588_294:0:3207:2185_1920x0_80_0_0_c4fed4bd6dbefa2a5745078b690c6f61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, rotterdam, uçak, uçak kazası

Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor

23:11 05.06.2022
© REUTERS / Greg BakerYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© REUTERS / Greg Baker
Abone olTelegram
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.
Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.
Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала