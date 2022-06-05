https://tr.sputniknews.com/20220605/hollandada-kucuk-ucak-dustu-1057015251.html

Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor

Hollanda'da küçük uçak düştü: İki kişi aranıyor

Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T23:11+0300

2022-06-05T23:11+0300

2022-06-05T23:11+0300

dünya

hollanda

rotterdam

uçak

uçak kazası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/25/1028442588_0:108:3500:2077_1920x0_80_0_0_1e4c80f2d8b46d33132cac5589d8a3f2.jpg

Hollanda'nın Rotterdam kentine bağlı Rijnmond bölgesindeki Caland Kanalı'na küçük uçak düştü.Rotterdam-Rijnmond Güvenlik Bölgesinden yapılan yazılı açıklamada, uçağın Almanya'dan Fransa'ya seyahat halindeyken düştüğü ve içinde iki kişinin olduğu belirtildi.Açıklamada, 24 metre derinliğinde olan Caland Kanalı'na düşen uçağın içindekilere arama ekipleri tarafından ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.Kanalda düşen uçağa ait bazı parçaların ve petrol izinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevk edildiği ve dalgıçların görevlendirildiği aktarıldı.

hollanda

rotterdam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hollanda, rotterdam, uçak, uçak kazası