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https://tr.sputniknews.com/20220605/icisleri-bakanligi-musilaj-operasyonlari-kapsaminda-97-supheli-tutuklandi-1056997822.html
İçişleri Bakanlığı: 'Müsilaj' operasyonları kapsamında 97 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı: 'Müsilaj' operasyonları kapsamında 97 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde yapılan müsilaj operasyonları kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını duyurdu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T09:18+0300
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İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde yapılan müsilaj operasyonları kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220605/icisleri-bakanligi-yilbasindan-bu-yana-teslim-olan-orgut-mensubu-sayisi-41e-yukseldi-1056992635.html
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türkiye, içişleri bakanlığı, operasyon

İçişleri Bakanlığı: 'Müsilaj' operasyonları kapsamında 97 şüpheli tutuklandı

09:18 05.06.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde yapılan müsilaj operasyonları kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde yapılan müsilaj operasyonları kapsamında gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında; 21.05.2021 tarihinde turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı, 05.10.2021 tarihinde 9 ilimizde Sahil Rüzgarı-2 ve 24.12.2021 tarihinde 30 ilimizde TIRPAN kod adlı ülke genelinde eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Devam eden süreçte yapılan çalışmalar kapsamında; ülkemizin sahil şeridinde bulunan vatandaşlarımız üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan ve ülkemiz turizmini olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik; Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 26.05.2022 tarihinde MÜSİLAJ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar gerçekleştirilerek toplam 315 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 175 adet tabanca, 41 adet tüfek, 2630 adet fişek, 30 adet bıçak, 4 adet muşta, 12 adet pala, 3 adet kılıç, 1 adet kelepçe, 1 adet hassas terazi, çok sayıda silah parçası, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, 1.605.000 TL, 10.000 Euro ve çok sayıda çek ve senet ele geçirilmiştir. Söz konusu operasyonlar neticesinde; yakalanarak gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 288 şüpheli şahıstan 97’si tutuklanmış, 66’sı adli kontrol kararı ile 125 ise tedbir uygulanmadan serbest bırakılmıştır. Firari 27 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamu güvenliği ve barışını korumak en büyük önceliklerimizden olup suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."
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