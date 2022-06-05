https://tr.sputniknews.com/20220605/icisleri-bakanligi-yilbasindan-bu-yana-teslim-olan-orgut-mensubu-sayisi-41e-yukseldi-1056992635.html
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana teslim olan PKK mensubu sayısı 41'e yükseldi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T02:45+0300
2022-06-05T02:45+0300
2022-06-05T02:45+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
pkk
teslim olma
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İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.
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içişleri bakanlığı, pkk, teslim olma
İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana teslim olan PKK mensubu sayısı 41'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.