https://tr.sputniknews.com/20220605/icisleri-bakanligi-yilbasindan-bu-yana-teslim-olan-orgut-mensubu-sayisi-41e-yukseldi-1056992635.html

İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı: Yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılbaşından bu yana teslim olan PKK mensubu sayısı 41'e yükseldi. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T02:45+0300

2022-06-05T02:45+0300

2022-06-05T02:45+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

pkk

teslim olma

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İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu ve böylece yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi" denildi.

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içişleri bakanlığı, pkk, teslim olma