https://tr.sputniknews.com/20220605/imamoglu-istanbullu-ureticilerden-dogrudan-bugday-alimi-yapacak-halk-ekmek-uretecegiz-1057008448.html
İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz
İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz
İmamoğlu, "İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" açıklamasını yaptı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:36+0300
2022-06-05T16:36+0300
2022-06-05T16:36+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
halk ekmek
buğday
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, halk ekmek, buğday
İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz
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İmamoğlu, "İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.