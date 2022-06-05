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https://tr.sputniknews.com/20220605/imamoglu-istanbullu-ureticilerden-dogrudan-bugday-alimi-yapacak-halk-ekmek-uretecegiz-1057008448.html
İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz
İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz
İmamoğlu, "İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" açıklamasını yaptı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T16:36+0300
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türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
halk ekmek
buğday
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, halk ekmek, buğday

İmamoğlu: İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz

16:36 05.06.2022
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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İmamoğlu, "İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" açıklamasını yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un buğdayı İstanbul’un ekmeği olacak. İstanbullu üreticilerden doğrudan buğday alımı yapacak, Halk Ekmek üreteceğiz" ifadesini kullandı.
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