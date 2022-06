İşe atla gidiyor, sokakları turluyor: ‘Atalarımızdan emanet bir hayvandır, at Türk’ün kanadıdır’

türkiye, kocaeli, at, bayrak

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Summani Yılmaz, 2004 yılında Tokat'tan Kocaeli'ye yerleşti. Körfez ilçesinde oto lastikçi dükkanı bulunan Yılmaz, boş zamanlarını 'Rüzgar' ismini verdiği atına binerek geçiriyor. Başında börkü de eksik olmayan Yılmaz, bazı günler dükkanına Rüzgar'la gidiyor. İşlek caddelerden ve sokaklardan geçerek dükkanına ulaşan Summani Yılmaz, Rüzgar'ı dükkanının önüne bağladıktan sonra işine koyuluyor. İkili, dükkandaki işlerin yoğun olmadığı zamanları da Tütünçiftlik sahilinde değerlendiriyor. Yılmaz başına taktığı börk v yanına aldığı çeşitli bayraklarla sahile gidiyor.‘Çocukların atı görüp de koşarak gelmeleri bizi de gururlandırıyor’Çocukluğundan bu yana atlara ilgi duyduğunu söyleyen Summani Yılmaz, "Rüzgar'la yaklaşık bir senedir beraberiz. Tabii daha önce de atlarımız oldu. Tokat'ta da atlarımız var. Rüzgar'la haftada bir kere de olsa tüm günü beraber geçiyoruz. Normal günler de sabah, öğle, akşam mutlaka ahırına giderim. Suyunu, arpasını vermek zorundayız. Körfez'de ata biniyoruz. Körfez halkı da atı çok seviyor. Onların bizimle fotoğraf çektirmesi, çocukların atı görüp de koşarak gelmeleri bizi de gururlandırıyor. O zaman ata bakmamız daha da heyecanlı oluyor" dedi.‘At Türk'ün kanadıdır’"At Türk'ün kanadıdır" diyen Yılmaz, "Ata bakmakla gurur duyuyoruz. Çoğu insanın evinde kedi, köpek var. Herkes evinin içinde hayvan besliyor. Bizimkisi evden ayrı bir ahırda. Kimseyi rahatsız etmiyor. Örneğin sokakta atla giderken pislese bile alıp hemen çöpe atıyoruz. Kimse bizden şikayetçi değil" diye konuştu.‘Deniz suyu atımıza iyi geliyor’Bazı günler işyerine Rüzgar'la gittiğini ifade eden Yılmaz, "Atı işyerinin arkasındaki yeşil alana bağlıyorum, gözümün önünde duruyor. İşlerimin durgun olduğu zamanlarda birkaç arkadaşla dağlara çıkıyoruz. Yangın ihtimaline karşı ormanları takip ediyoruz, devlete yardımcı oluyoruz. Fazla arabaya bindiğimiz yok. Bazen işlerimiz müsait olursa denize giriyoruz. Deniz suyu atımıza iyi geliyor. Ayaklarına, vücuduna çok iyi geliyor. Körfez'in caddelerinden geçiyoruz, güzel günlerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.‘At bize atalarımızdan emanet bir hayvandır’Summani Yılmaz, atın üzerinde bayrak dalgalandırmaktan gurur duyduğunu da vurguladı. Yılmaz, "Bende 4 çeşit bayrak var. 3 hilal, Göktürk, Azerbaycan ve Türk bayrağı var. Onları dalgalandırdıkça gurur duyuyorum. Ata boş bindiğimde o kadar zevk alamıyorum. Bayrak dalgalandırdıkça daha çok hoşuma gidiyor. Her gün sancakla dolaşıyorum diyebilirim. Oğuzlardan, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar, nasıl şimdi tank ve silah varsa, o zamanda atalarımızın tank olarak atları vardı, silah yerine kılıç vardı. O zamanlarda ülkemizi nasıl kurtardıysalar, at bize atalarımızdan emanet bir hayvandır. Ona bakmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

