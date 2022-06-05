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https://tr.sputniknews.com/20220605/istanbulda-9-mahallede-muhtarlik-ara-secimi-1056999146.html
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul’da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe’dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.
https://tr.sputniknews.com/20220602/metropollun-kurucusu-sencar-alti-lider-boyle-dusunuyorsa-secimi-kaybedeceklerini-soyleyebilirim-1056919481.html
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istanbul, seçim, ysk

İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi

10:05 05.06.2022
© DHAİstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi
İstanbul'da 9 mahallede muhtarlık ara seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
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İstanbul’da çeşitli nedenle boşalan 9 mahallenin muhtarlığı için ara seçim yapıldı. Sancaktepe’dekiler erken saatlerde okula gelerek oy vermeye başladı.
İstanbul'da, vefat, istifa gibi nedenlerle Fatih Atikali Mahallesi, Sancaktepe Atatürk Mahallesi, Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi, Kadıköy Feneryolu Mahallesi, Kartal Topselvi Mahallesi, Silivri Ortaköy Mahallesi ve Ümraniye Saray Mahallesi'nde ara seçimler için sandık kuruldu.

Sancaktepe Atatürk Mahallesi’nin muhtarlığı için Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne sandık konuldu. Vatandaşlar sabah 08.00'de oy vermeye başladı. Polis ekiplerinin okul önünde güvenlik önlemi aldığı seçimde oy verme işlemleri saat 17.00'ye kadar sürecek.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, dördüncü kez bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2022
POLİTİKA
Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim
2 Haziran , 16:14
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