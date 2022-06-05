Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220605/japon-firmalarin-toplam-arac-uretimi-nisan-ayinda-yuzde-201-dustu-1057001711.html
Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü
Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü
Japon otomobil firmalarının Nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 düştü. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T12:28+0300
2022-06-05T12:28+0300
ekonomi
japonya
otomobil
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057001567_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_89c98978476f25e4412676f3e1a1b179.jpg
Japon otomobil üreticilerinin Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20.1 düşerek 1.66 milyona geriledi.Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54.2, Mazda'da yüzde 49.9, Nissan'da yüzde 26.5, Toyota'da ise yüzde 9.1 düştü. Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63.3 ve Daihatsu'da yüzde 4.1 arttı.
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057001567_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_08ce0ddfe74025e9bb85721ee200cfaa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, otomobil, üretim

Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü

12:28 05.06.2022
© AAotomobil
otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Japon otomobil firmalarının Nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 düştü.
Japon otomobil üreticilerinin Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20.1 düşerek 1.66 milyona geriledi.
Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54.2, Mazda'da yüzde 49.9, Nissan'da yüzde 26.5, Toyota'da ise yüzde 9.1 düştü. Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63.3 ve Daihatsu'da yüzde 4.1 arttı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала