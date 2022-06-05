https://tr.sputniknews.com/20220605/japon-firmalarin-toplam-arac-uretimi-nisan-ayinda-yuzde-201-dustu-1057001711.html
Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü
Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü
Japon otomobil firmalarının Nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 düştü. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T12:28+0300
2022-06-05T12:28+0300
2022-06-05T12:28+0300
ekonomi
japonya
otomobil
üretim
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Japon otomobil üreticilerinin Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20.1 düşerek 1.66 milyona geriledi.Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54.2, Mazda'da yüzde 49.9, Nissan'da yüzde 26.5, Toyota'da ise yüzde 9.1 düştü. Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63.3 ve Daihatsu'da yüzde 4.1 arttı.
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japonya, otomobil, üretim
Japon firmaların toplam araç üretimi Nisan ayında yüzde 20.1 düştü
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Japon otomobil firmalarının Nisan ayı toplam küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.1 düştü.
Japon otomobil üreticilerinin Nisan 2022 dünya geneli toplam araç üretimi, Nisan 2021'e kıyasla yüzde 20.1 düşerek 1.66 milyona geriledi.
Küresel araç üretimi Honda'da yüzde 54.2, Mazda'da yüzde 49.9, Nissan'da yüzde 26.5, Toyota'da ise yüzde 9.1 düştü. Buna karşın aynı dönem küresel araç üretimi, Subaru'da yüzde 63.3 ve Daihatsu'da yüzde 4.1 arttı.