'Kağıt havlu eksikliği' nedeniyle Beyoğlu Belediyesi'ne şikayet edilen Tatavla Sahne kapanıyor

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesinde faaliyet gösteren özel tiyatro Tatavla Sahne, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak Beyoğlu... 05.06.2022

2022-06-05T14:13+0300

2022-06-05T14:13+0300

2022-06-05T14:13+0300

Özel tiyatro Tatavla Sahne’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Tuvaletimizde 'kağıt havlu olmaması' yine tuvaletimizde 'çamaşır makinesi bulunması' ve benzer başlıklarla, Beyoğlu Belediyesi'ne bir şikayet iletilmiş" denildi.Şikayet sürecinin paylaşıldığı açıklamada “Bir süre oyunlarımızı durdurmak, evimiz kabul ettiğimiz Tatavla Sahne'yi kapatmak zorundayız. Sizlerle buluşmamıza engel olan ve bizim tarafımızda şiddetli bir üzüntüye sebebiyet veren şikayet sürecini sizlerle paylaşmak ve konuyu kamuoyunun değerlendirmesine sunmak istedik. Tuvaletimizde 'kağıt havlu olmaması', yine tuvaletimizde 'çamaşır makinesi bulunması' ve benzer başlıklarla, Beyoğlu Belediyesi'ne bir şikayet iletilmiş. Bunun üzerine, 28 Mayıs Pazartesi günü oyun bitiminde zabıta memurları tiyatromuzu denetlemeye geldi; şikayete konu 'tuvalette kağıt havlu eksikliği ve tuvalette çamaşır makinesinin varlığı' üzerine incelemede bulundu” denildi.Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:“Şikâyete sebep olan ve anlamakta zorlandığımız 'kağıt havlu eksikliği', herhangi bir işletmenin tuvaletinde anlık yaşanabilecek ve ilgililere 'kağıt havlu bitmiş' denilince kolayca çözülebilecek bir konudur diye düşünüyoruz. Bununla birlikte, tuvaletimizde çamaşır makinesi bulunuyor çünkü kostümlerimizi o makinede yıkıyoruz. Aynı kişinin, şikayet gününden düne kadar belediyeyi 7 kere aradığını; sadece 3 Haziran Cuma gün içinde belediye call center'ına 20 adet şikayet bıraktığını; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ise oyunlarımızı 'överek' ve aynı şikayeti tekrar ederek aradığını şaşkınlık ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.Şikayet sahibinin 'faaliyetlerimizin durdurulması' talebiyle belediye ve bakanlığı 27 kere aramasına sebep 'eksiklikleri', sizin değerlendirmenize sunuyoruz. Tatavla'nın evi de kalbi de herkese açıktır. Tatavla Sahne seyircisine, konuk ekiplere, çalışanlarına, oyuncularına, komşusuna, mahallesine, şehrine her zaman yakın olmuş ve bundan sonra da hep yakın olacak bir tiyatrodur. Tatavla bizim evimizdir. Evimizde kağıt havlu biterse, yenisini yerine koyarız. Evimize gözümüz gibi bakarız biz. Misafirlerimiz de başımızın tacıdır. Ancak iyi niyetle buluşmayı, dayanışmayı ve güzellikleri sevdiğimiz kadar, aksi duruma karşı direnmeyi de biliriz. Burada, yani evimizde 'var' olabilmemiz için yasal sürecimizi başlattık; belediye ile iletişimdeyiz.Döndüğümüzde; yüzümüzde sahne makyajımız, üzerimizde 'çamaşır makinemizde' yıkadığımız mis kokan kostümlerimiz, kulağımıza kadar açılan kocaman gülümsememizle bizi kucaklamanızı bekleyeceğiz. Hem de sahnemizin tam ortasında ve sahne ışığımızın altında.... Biz Tatavla olarak direnmeye alışkınız. Direne direne 'var' olacağız. Tek derdimiz özlem... Sizi çok özleyeceğiz..."Belediyeden açıklama: 'Mühürleme uygulanmamıştır'Belediye ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tatavla Sahne’nin Belediyemiz tarafından kapatıldığı iddiası gerçeğe aykırıdır. 23.05.2022’de memurlarımız tarafından kontrol yapılmış, tespit edilen eksiklikler tutanakla kayıt altına alınmıştır. Bunun dışında her hangi bir ceza-mühürleme uygulanmamıştır. Tatavla Sahne’nin ruhsatsız olduğu tespit edilmiş, noksanlıkların giderilmesi için işletme sahipleri ikaz edilmiştir. Tekrar belirtmek isteriz ki gelen şikayet üzerine Belediyemiz tarafından tutanak dışında her hangi bir ceza veya mühürleme işlemi yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

