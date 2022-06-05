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Karadeniz gazı için gelen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Karadeniz gazı için gelen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bir süre önce açıkladığı, Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için deniz tabanına boruları yerleştirecek 140... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T15:51+0300
2022-06-05T15:51+0300
türkiye
doğalgaz
karadeniz
gemi
çanakkale
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Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz için hem denizde hem de karada çalışmalar son hızla devam ediyor. Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.Geçen hafta, Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için gerekli tüm boruların bu ay Filyos'a inmiş olacağını açıklayan Bakan Dönmez, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz’da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacaklarını söyledi. İlk olarak sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak Bahama bayraklı 'Castoro 10' isimli deniz dibi boru hattı döşeme gemisi, Ege Denizi’nden saat 11.30’da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.Saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör ile Sahil Güvenlik Botları eşlik etti. 140 metre uzunluğunda, 10 bin 487 groston ağırlığında ve 30 metre genişliğindeki gemi, denizde kuyu hazırlık işlemleri devam ederken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gidiyor.Danimarka bayraklı 73 metre boyundaki ‘Maersk Tracker’ isimli açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen ve 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen ‘Castoro 10’, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunlukta olan sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak. Öte yandan, derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise Temmuz başında Türkiye'de olacak.
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doğalgaz, karadeniz, gemi, çanakkale

Karadeniz gazı için gelen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15:51 05.06.2022
© DHAKaradeniz gazı için gelen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Karadeniz gazı için gelen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bir süre önce açıkladığı, Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için deniz tabanına boruları yerleştirecek 140 metre uzunluğundaki 'Castoro 10' isimli gemi, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz için hem denizde hem de karada çalışmalar son hızla devam ediyor. Sahada 4 bin 200 personel çalışırken 3'ü sondaj olmak üzere 16 gemi de çalışmalara destek veriyor.
Geçen hafta, Karadeniz gazını karaya taşıyacak hat için gerekli tüm boruların bu ay Filyos'a inmiş olacağını açıklayan Bakan Dönmez, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz’da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vurmuş olacaklarını söyledi. İlk olarak sığ kısımlarda boru yerleştirme işlemini yapacak Bahama bayraklı 'Castoro 10' isimli deniz dibi boru hattı döşeme gemisi, Ege Denizi’nden saat 11.30’da Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Saat 13.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaşan gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör ile Sahil Güvenlik Botları eşlik etti. 140 metre uzunluğunda, 10 bin 487 groston ağırlığında ve 30 metre genişliğindeki gemi, denizde kuyu hazırlık işlemleri devam ederken karada da gazın işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gidiyor.
Danimarka bayraklı 73 metre boyundaki ‘Maersk Tracker’ isimli açık deniz tedarik gemisi tarafından çekilen ve 8 Haziran'da Filyos Limanı'nda olması beklenen ‘Castoro 10’, karaya varış noktasından itibaren yaklaşık 5 kilometre uzunlukta olan sığ kısımda kalan boruların serimi ve montajını yapacak. Öte yandan, derin denizde boru serimi yapacak diğer gemi ise Temmuz başında Türkiye'de olacak.
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