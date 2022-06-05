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https://tr.sputniknews.com/20220605/karikaturist-latif-demirci-hayatini-kaybetti-1057000039.html
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti
"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T10:59+0300
2022-06-05T10:59+0300
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Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Twitter hesabından "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Başta kızı Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife Tekin, hepimizin başı sağ olsun. Latife Tekin’in mesajı: Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif’i kaybettim, çok üzgünüm" paylaşımını yaptı.Latif Demirci kimdir?Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından 2018 yılında Latif Demirci Hürriyet'ten fiilen ayrıldı.
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türkiye, karikatür, gazete

Karikatürist Latif Demirci hayatını kaybetti

10:59 05.06.2022
© Fotoğraf : Twitter Latif Demirci
Latif Demirci - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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"Press Bey ve Media Hanım", "Muhlis Bey", "Mithat ve Mirsat", "Arap Kadri" gibi unutulmaz tiplemeleriyle Türkiye'de karikatür sanatının önde gelen isimlerinden olan Latif Demirci hayatını kaybetti.
Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, Twitter hesabından "Sevgili dostum, karikatürist Latif Demirci’yi bu sabah kaybettik. Başta kızı Yasemin, kardeşi Nurver ve Latife Tekin, hepimizin başı sağ olsun. Latife Tekin’in mesajı: Kızımın babası, sevgili arkadaşım, dostum adaşım Latif’i kaybettim, çok üzgünüm" paylaşımını yaptı.

Latif Demirci kimdir?

Kariyerine genç yaşta Gırgır ve Fırt dergilerinde yaptığı çizimlerle başlayan Latif Demirci, Fırt'ta 'Tarzan' ve Gırgır'da esprilerini Behiç Pek'in bulduğu 'Muhlis Bey' tiplerinin çizeri olarak geniş bir hayran kitlesi edindi. Kuruculuğunu yaptığı Hıbır ve onun devamı HBR Maymun dergilerinin kapanmalarından sonra mizah dergiciliğini bırakarak gazeteler ve dergiler için çalışmaya başladı.
90’lı yıllarda yurtiçi ve yurtdışında karikatür sergileri açan Demirci, kitap kapakları, poster ve çizgi film çalışmalarında da bulundu. Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süredir Hürriyet gazetesi için çalışıyordu.
Demirci, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Mithat-Mirsat ve son olarak da Press Bey gibi pek çok ünlü karikatür tipi yarattı. 2015 yılında Sedat Simavi Karikatür Ödülü'nü almıştı.
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu’na satılmasının ardından 2018 yılında Latif Demirci Hürriyet'ten fiilen ayrıldı.
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