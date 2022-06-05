Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:41+0300
2022-06-05T23:41+0300
kaza
türkiye
izmit
sürücü
ehliyet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057016036_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_97da0263140086496d630972bf1b9c9d.jpg
Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde Muhammet K. yönetimindek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
izmit
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/05/1057016036_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_40b204bfeed781ec1d7cf80d7e2580db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kaza, izmit, sürücü, ehliyet

Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı

23:41 05.06.2022
© DHAKaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçan sürücü Muhammet K.’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde Muhammet K. yönetimindek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı.
Polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала