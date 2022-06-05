https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T23:41+0300
2022-06-05T23:41+0300
2022-06-05T23:41+0300
kaza
türkiye
izmit
sürücü
ehliyet
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Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde Muhammet K. yönetimindek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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kaza, izmit, sürücü, ehliyet
Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
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İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay yerinden kaçan sürücü Muhammet K.’nın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde Muhammet K. yönetimindek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı.
Polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.