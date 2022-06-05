https://tr.sputniknews.com/20220605/kaza-yapan-surucu-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057015843.html

Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı

Kaza yapan sürücü, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı

İzmit’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil itfaiye aracına çarptı. Kazanın ardından iddiaya göre "Ehliyetimi kaybedemem' diyerek olay... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T23:41+0300

2022-06-05T23:41+0300

2022-06-05T23:41+0300

kaza

türkiye

izmit

sürücü

ehliyet

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Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde Muhammet K. yönetimindek otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu itfaiye aracı ile çarpıştı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada kaza yapan otomobilin sürücüsü Muhammet K., iddiaya göre ‘Ehliyetimi kaybedemem’ diyerek olay yerinden kaçtı. Polis, Muhammet K.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

izmit

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kaza, izmit, sürücü, ehliyet