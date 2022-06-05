https://tr.sputniknews.com/20220605/kilicdaroglu-butun-ciftciler-elektrigi-ucretsiz-kullanacak-1057010652.html

Kılıçdaroğlu: Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacak

Kılıçdaroğlu: Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T17:57+0300

2022-06-05T17:57+0300

2022-06-05T18:22+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

çiftçi

elektrik

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Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin anlatıldığı Zafer Park'taki etkinliğe katıldı.Burada konuşan Kılıçdaroğlu, kentlerde yeşil alanlar ve temiz havanın olmasının önemine işaret ederek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakılması gerektiğini belirtti.Neresi olursa belli bir zaman dilimi içinde güneş enerjisini hayata geçireceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, bütün çiftçilerin elektriği ücretsiz kullanacağını, elektrikten de gelir elde edileceğini söyledi.Kılıçdaroğlu, “Şanlıurfa’ya gittim. Şanlıurfa’da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa’daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz.’ Konya’ya gittiğimde de çiftçiler ‘acaba Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz’ dediler. Konya’dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler” diye konuştu.'Bizim önceliğimiz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'Vatandaşların karamsarlığa kapılmamalarını söyleyen Kılıçdaroğlu, güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu, "Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın erkek eşitliği, bizim önceliğimiz bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye." diye konuştu.Önceliklerinin itibarlı, saygın bir Türkiye, temiz siyaset ve beraberlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:'Bizim saray merakımız yok'Türkiye'ye huzuru ve bereketi getireceklerini; çalışan, üreten, alın teri döken gençlerine, kadınlarına güvenen Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, bunun için kararlı olduklarını, sonuna kadar gideceklerini kaydetti.Kılıçdaroğlu, "O nedenle bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız hiç yok. Halkımıza, insanımıza güveniyoruz. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Biz bunu yapmaya kararlıyız. O nedenle hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok." şeklinde konuştu.'Otoriter bir yönetimi, demokratik yöntemlerle sonlandıracağız'Gelecek seçimin kaderini kadınların ve gençlerin belirleyeceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağını söyledi.Gençlerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini, demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya göstereceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Etkinliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve vatandaşlar katıldı.

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cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, kemal kılıçdaroğlu, çiftçi, elektrik