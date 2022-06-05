https://tr.sputniknews.com/20220605/kolombiya-cumhurbaskani-duqueye-mahkeme-kararina-uymadigi-icin-5-gun-ev-hapsi-verildi-1056993867.html
Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 5 gün ev hapsine çarptırıldı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T04:09+0300
2022-06-05T04:09+0300
2022-06-05T04:09+0300
dünya
kolombiya
ivan duque
ev hapsi
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Ibague Yüksek Mahkemesi, Duque'nin, Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını ihlal ettiğine karar verdi.Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında "Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.Yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Cumhurbaşkanı Duque'ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti.Duque'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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kolombiya, ivan duque, ev hapsi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque'ye mahkeme kararına uymadığı için 5 gün ev hapsi verildi
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararına uymadığı gerekçesiyle 5 gün ev hapsine çarptırıldı.
Ibague Yüksek Mahkemesi, Duque'nin, Kolombiya'daki kahve yetiştiriciliği bölgesinde bulunan Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nı korumaya yönelik mahkeme kararını ihlal ettiğine karar verdi.
Mahkemenin kararına rağmen Duque hükümetinin, milli parkın korunması ve çevre suçlarının engellenmesi için bir Kamu Gücü Özel Komutanlığı oluşturulmasını yerine getirmediğini belirten mahkeme, Duque'ye 5 gün ev hapsi cezası verdi.
Yüksek Adalet Divanı Çalışma Temyiz Dairesi, sonuç kararında "Yaptırım olarak beş gün ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.
Yüksek mahkeme ayrıca, emre uyduğu kanıtlanmadıkça Cumhurbaşkanı Duque'ye 15 asgari ücret tutarında para cezası verilmesine de hükmetti.
Duque'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.