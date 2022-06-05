https://tr.sputniknews.com/20220605/kurban-bayrami-ikramiyesi-ne-kadar-yatacak-1057004433.html

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?

Sabah’ın aktardığına göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Buna göre, Ramazan'da bin 100 lira yatan emekli ikramiyesi... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T13:58+0300

2022-06-05T13:58+0300

2022-06-05T13:58+0300

ekonomi

türkiye

emekli ikramiyesi

kurban bayramı

ramazan bayramı

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Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.

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türkiye, emekli ikramiyesi, kurban bayramı, ramazan bayramı