https://tr.sputniknews.com/20220605/kurban-bayrami-ikramiyesi-ne-kadar-yatacak-1057004433.html
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
Sabah’ın aktardığına göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Buna göre, Ramazan'da bin 100 lira yatan emekli ikramiyesi... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T13:58+0300
2022-06-05T13:58+0300
2022-06-05T13:58+0300
ekonomi
türkiye
emekli ikramiyesi
kurban bayramı
ramazan bayramı
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Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, emekli ikramiyesi, kurban bayramı, ramazan bayramı
Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
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Sabah’ın aktardığına göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Buna göre, Ramazan'da bin 100 lira yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 lira olarak yatırılacak.
Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre,
emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.