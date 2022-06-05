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MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı
MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T17:03+0300
2022-06-05T17:03+0300
spor
motogp
katalonya
grand prix
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4.7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.Quartararo, 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.
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motogp, katalonya, grand prix

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

17:03 05.06.2022
© AAMotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı
MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4.7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Quartararo, 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti. Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.
Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.
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