https://tr.sputniknews.com/20220605/mustafa-sarigul-zamlara-sinirlendi-elindeki-kolayi-firlatti-kola-olmus-13-lira-1057000335.html
Mustafa Sarıgül zamlara sinirlendi, elindeki kolayı fırlattı: 'Kola olmuş 13 lira'
Mustafa Sarıgül zamlara sinirlendi, elindeki kolayı fırlattı: 'Kola olmuş 13 lira'
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, '"Kola 13 lira olmuş, işçi, genç içemiyor" diyerek elindeki kutu kolayı fırlattı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T11:36+0300
2022-06-05T11:36+0300
2022-06-05T11:36+0300
politika
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarıgül
kola
zam
enflasyon
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı.Mustafa Sarıgül, TikTok’ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlara isyan etti. Sarıgül, “Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira” dedi.Sarıgül daha sonra, “Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220604/bakan-nebati-enflasyonla-mucadele-onumuzdeki-donemde-en-oncelikli-konu-olarak-on-plana-cikiyor-1056989943.html
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türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarıgül, kola, zam, enflasyon
Mustafa Sarıgül zamlara sinirlendi, elindeki kolayı fırlattı: 'Kola olmuş 13 lira'
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, '"Kola 13 lira olmuş, işçi, genç içemiyor" diyerek elindeki kutu kolayı fırlattı.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TikTok’ta çektiği videolarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül bu kez çektiği videoda zamlara isyan ederek kolayı fırlattı.
Mustafa Sarıgül, TikTok’ta yayınladığı videoda kolaya gelen zamlara isyan etti. Sarıgül, “Öğrenci genç, işçi genç içemiyor. Kola olmuş 13 lira” dedi.
Sarıgül daha sonra, “Biz gelsek bir senede yüzde 200 zam olmayacak” ifadelerini kullandı.