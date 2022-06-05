Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan gençlere 'yaşlılarla ahbaplık edin' tavsiyesi

"Devamlı kendi arkadaşlarınızla takılmayın. Çünkü cahil, cahili ağırlar. Cahili de kimse ağırlamaz. Sıhhat alametidir kendi akranlarınla ahbaplık etmek. Ama gündüz geceye götürülmez. Bir kere yaşlılarla ahbaplık etmeye alışın. Sülalenizdeki, komşudaki, sokakta gördüğün ihtiyarlarla ahbaplık etmeye alışın. Onların da ihtiyacı vardır gençlerle konuşmaya. Bir ninenin çantasını taşısan ya da bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirsen bu ahbaplığın başı olur. Bu Batı'da çoğu zaman olmuyor. Batı'da ihtiyarlar da tuhaf oluyor. Gençlerle ahbap olmuyor. Buna Batı'da 'yalnız kalabalık' deniliyor. İnsanlar kalabalıkta yalnız kaldıklarında hasta olurlar. Kötü ruhlu olurlar. Bu herkesin kendi yaş grupları dışında ahbaplık etmesiyle önlenir. Herkes anasından babasından öğrenmez."