Renault Group Türkiye CEO'su: Vergi konusunu hükümet ve devlet yetkilileriyle konuşacağız

"Bundan sadece 6-7 sene önce Türkiye, yenilenebilir enerjide hiçbir yerdeydi. Bugün Avrupa'da en çok yenilenebilir enerji üreten 7'nci ülke. Aynı şekilde nüfusumuzun yüzde 50'sinin 30 yaş altında olması nedeniyle biz gelişmiş pazarlara göre çok daha çabuk adapte oluyoruz. Bir de bizim ülkemiz büyük. Ülkemiz büyük olduğu için eğer bir araç sahibiyseniz, bir yerden bir yere giderken çok yakıt harcıyorsunuz. Yakıt fiyatlarının ne duruma geldiği malum. Elektrikli araçta özellikle yakıt fiyatlarının artmasıyla birlikte çok hızlı bir dönüşüm olacağı da malum."