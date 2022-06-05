https://tr.sputniknews.com/20220605/serinlemek-icin-golete-giren-13-yasindaki-cocuk-boguldu-1056996909.html

Serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T08:05+0300

2022-06-05T08:05+0300

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türkiye

tekirdağ

gölet

boğulma

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, serinlemek için gölete giren 13 yaşındaki Muhammet Tokcan, boğularak can verdi.Olay, Nusratiye Mahallesi Vadievler mevkindeki gölette meydana geldi.Muhammet Tokcan, serinlemek için yağmur sularıyla oluşan gölete girdi. Gölette yüzen Tokcan, bir süre sonra suda kayboldu.Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, pompalar vasıtasıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Ancak su tahliyesi yavaş ilerleyince olay yerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Dalgıç polisler girdikleri gölette Muhammet Tokcan'ın cansız bedenine ulaştı. Tokcan'ın yakınları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşları döktü. Mahalleli, göletin kapatılması için daha önce belediyeye dilekçe ile başvurduklarını ancak henüz bir çalışma yapılmadığını söyledi. Tokcan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220504/tekirdagda-bagli-oldugu-arabasiyla-golete-dusen-at-boguldu-1056079191.html

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tekirdağ, gölet, boğulma