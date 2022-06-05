https://tr.sputniknews.com/20220605/siddetli-yagislar-miami-caddelerini-nehirlere-cevirdi-1056995343.html
Şiddetli yağışlar, Miami caddelerini nehirlere çevirdi
Şiddetli yağışlar, Miami caddelerini nehirlere çevirdi
ABD'nin Florida eyaletindeki yetkililer, sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T05:28+0300
2022-06-05T05:28+0300
2022-06-05T05:28+0300
dünya
abd
florida
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
sel
su baskını
miami
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ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve ana karaya doğru ilerleyen bir kasırga nedeniyle şiddetli yağışlarla karşı karşıya kalan Florida'da bazı noktalarda sel oluştu.Eyaletin güney kesiminde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Miami'de caddeler nehirlere döndü.Miami Belediyesi su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yaşayan sakinleri trafiğe çıkmama konusunda uyarırken, sosyal medya üzerinden sürücülere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Miami itfaiyesinin yükselen sular nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiye müdahale ettiği belirtildi.
florida
miami
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, florida, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel, su baskını, miami
Şiddetli yağışlar, Miami caddelerini nehirlere çevirdi
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ABD'nin Florida eyaletindeki yetkililer, sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu.
ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve ana karaya doğru ilerleyen bir kasırga nedeniyle şiddetli yağışlarla karşı karşıya kalan Florida'da bazı noktalarda sel oluştu.
Eyaletin güney kesiminde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Miami'de caddeler nehirlere döndü.
Miami Belediyesi su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yaşayan sakinleri trafiğe çıkmama konusunda uyarırken, sosyal medya üzerinden sürücülere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Tehlikeli ve hayati tehlike arz eden bir durum ile karşı karşıyayız. Bu koşullarda seyahat etmenizi önermiyoruz. Beklemek daha iyi. Geri dönün, boğulmayın."
Miami itfaiyesinin yükselen sular nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiye müdahale ettiği belirtildi.