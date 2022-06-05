https://tr.sputniknews.com/20220605/siddetli-yagislar-miami-caddelerini-nehirlere-cevirdi-1056995343.html

Şiddetli yağışlar, Miami caddelerini nehirlere çevirdi

Şiddetli yağışlar, Miami caddelerini nehirlere çevirdi

ABD'nin Florida eyaletindeki yetkililer, sağanak yağış ve su baskınları nedeniyle vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T05:28+0300

2022-06-05T05:28+0300

2022-06-05T05:28+0300

dünya

abd

florida

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

sel

su baskını

miami

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ABD'nin güneyindeki Meksika Körfezi'nde oluşan ve ana karaya doğru ilerleyen bir kasırga nedeniyle şiddetli yağışlarla karşı karşıya kalan Florida'da bazı noktalarda sel oluştu.Eyaletin güney kesiminde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Miami'de caddeler nehirlere döndü.Miami Belediyesi su baskınlarının yaşandığı bölgelerde yaşayan sakinleri trafiğe çıkmama konusunda uyarırken, sosyal medya üzerinden sürücülere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Miami itfaiyesinin yükselen sular nedeniyle araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiye müdahale ettiği belirtildi.

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abd, florida, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, sel, su baskını, miami