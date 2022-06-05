https://tr.sputniknews.com/20220605/siir-hatlari-treni-yola-cikti-14-sair-ve-siir-severlerle-birlikte-istanbuldan-ankaraya-gidiyor-1057015885.html

Şiir Hatları Treni yola çıktı: 14 şair ve şiir severlerle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya gidiyor

Şiir Hatları Treni yola çıktı: 14 şair ve şiir severlerle birlikte İstanbul’dan Ankara’ya gidiyor

Yerli ve yabancı 14 şairi taşıyan ‘Şiir Hatları Treni’ bu akşam tarihi Sirkeci Garı’ndan Ankara’ya doğru yola çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T23:38+0300

2022-06-05T23:38+0300

2022-06-05T23:39+0300

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Yurt içinden ve dışından 14 şairi taşıyan ‘Şiir Hatları Treni', bu akşam 19.00'da tarihi Sirkeci Garı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Programda, tarihi garda kurulan sahnede yerli ve yabancı şairler yola çıkmadan önce şiirlerini İstanbullular için seslendirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen etkinlikte, yerli ve yabancı şairler tren yolculuğunda edebiyat öğrencileriyle bir araya geldi. Son durağı Ankara Garı olan etkinlik boyunca şiir okumalarının yanı sıra birçok atölye çalışması da yapılacak.Şiir Hatları Treni'nde yolculuk eden şairler arasında Türkiye'den Adnan Özer, Alphan Akgül, Aykut Nasip Kelebek, Bâki Asiltürk, Cengizhan Orakçı, Ercan Yılmaz, Hüseyin Akın, Metin Celal, Ömer Erdem, Zeynep Arkan ve Zeynep Tuğçe Karadağ yer alıyor. Yurt dışından ise, Mısırlı şair Ahmad Zakaria, Macar şair Krisztina Rita Molnar, Kuzey Makedonya'dan Vladimir Martinovski'nin yanı sıra, 'Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) de bulunuyor. Şairlere yolculukta, İstanbul'daki çeşitli üniversite ve liselerden seçilen, edebiyat ve şiir meraklısı yüze yakın öğrenci eşlik ediyor.'Şehir hatlarını şiir hatlarına çevirmişler'Etkinliğe ilişkin konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Çoşkun Yılmaz, “Şiirin başkentinden Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine yapılan bu yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum. Sanat hepimizi kendimize döndüren bir harekettir. Başkent Kültür Yolu Festivali, Kültür Turizm Bakanlığı, Devlet Demiryolları, Fatih Belediyesi ve şairlerimiz güzel bir işbirliğine imza atmışlar ve bir ilki de gerçekleştirmişler. Şehirlerarasında şiirden bir hat oluşturmuşlar. Şehir hatlarını şiir hatlarına çevirmişler. Her işin şiir güzelliğinde şiir tadında olmasını diliyorum” diye konuştu.'İlk defa bir tren ile şiir okuyarak Ankara’ya doğru yol alacağız'Proje kapsamında tren yolculuğuna katılan şairlerden Metin Celal, “İlk defa bir tren ile şiir okuyarak Ankara’ya doğru yol alacağız. Bu heyecan verici bir şey. Öğrenci arkadaşlarla ve şair arkadaşlarla bir arada olacağız. Ankara’da da Ankaralılar ile birlikte olacağız. Şiir paylaşmak keyifli bir iştir. Bu keyfi yaşayacağız inşallah” dedi.'Beni buraya getiren şeyin şiir olduğunu farkındayım''Şiir Sokakta' hareketinin kurucusu Meksikalı şair Armando Alanis (Pulido) ise “Ben insanların çok şiir okuduklarını fark ettim. İnsanlara ulaşmak için yazdığım şiirleri duvarlara yazmaya karar verdim. O şekilde halkla çok daha iyi bir iletişim sağlayacağımı düşündüm ve oradan sokak şiiri doğdu ve dünyadan pek çok insan bu harekete katıldı. O zaman sosyal medya yoktu ona rağmen bütün dünyaya yayıldı. Bu zor günlerde, zor günleri aştıktan sonra böyle bir davet almak beni çok gururlandırdı. Ben şiirin her zaman aramızda bir köprü olduğuna inandım. Beni buraya getiren şeyin şiir olduğunu farkındayım. Şiirin ne kadar değerli ne kadar önemli olduğu bu etkinlikte gösterilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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türkiye, istanbul, ankara, şiir, tren