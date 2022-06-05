https://tr.sputniknews.com/20220605/soyludan-kilicdarogluna-terorle-mucadelemizi-hukuksuz-ithamina-alet-etmesi-sehitlerimize-iftira-1056992723.html

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, şehitlerimize iftira

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Terörle mücadelemizi hukuksuz ithamına alet etmesi, şehitlerimize iftira

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Terörle Mücadele Yasası'na ilişkin... 05.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-05T03:13+0300

2022-06-05T03:13+0300

2022-06-05T03:13+0300

politika

türkiye

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

chp

içişleri bakanlığı

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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" Toplantısı'nda "Terörle Mücadele Yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasında bulunduğunu hatırlattı.3713 sayılı mevcut Terörle Mücadele Yasası'nın uluslararası hukuk normlarına uygun olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bunun aksini söylemek, mevcut yasayı yok saymak veya bugüne kadar bu yasa çerçevesinde yapılan işlemleri hükümsüz saymak anlamına gelmektedir. Bu tavır ve anlayış, tam da terör odakları ile onların sahiplerinin isteyip de bulamadığı bir durumdur." değerlendirmesini yaptı.Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu'nun bugünkü açıklamasıyla, İngiltere, Almanya, Fransa gibi birçok ülkede toplumsal olaylardan sosyal medyaya, terör olaylarından mali suçlara kadar yeni alınan ve sıkılaştırılan yasal tedbirlerden bihaber olduğunu bir kez daha gösterdiğini" savunan Soylu, "Sadece koltuk için Türkiye'yi, terörle mücadelemizi, huzur ve güvenlik ortamını hiç düşünmeden büyükelçiler üzerinden açık çek vererek pazarlık malzemesi yapmıştır." açıklamasında bulundu.Soylu, şunları kaydetti:"Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli" diyen Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

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türkiye, süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, chp, içişleri bakanlığı