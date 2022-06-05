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Türk Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın tatbikatına dair açıklama: Samimiyetsizliklerinin açık ispatı
Türk Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın tatbikatına dair açıklama: Samimiyetsizliklerinin açık ispatı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kuzey Kıbrıs'ın 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, “... 05.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
dışişleri bakanlığı
güney kıbrıs
kuzey kıbrıs
tatbikat
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “Agapinor 2022” Askeri Tatbikatı hakkındaki soruya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
güney kıbrıs
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türkiye, dışişleri bakanlığı, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, tatbikat

Türk Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'ın tatbikatına dair açıklama: Samimiyetsizliklerinin açık ispatı

01:47 05.06.2022
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
© AA / Arşiv
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kuzey Kıbrıs'ın 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkındaki açıklamalarını desteklediklerini belirterek, “ GKRY’nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ortaklaşa gerçekleştirdiği “Agapinor 2022” Askeri Tatbikatı hakkındaki soruya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İsrail ile gerçekleştirdiği ortak “Agapinor 2022” askeri tatbikatı hakkındaki açıklamasını destekliyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Mayıs tarihli açıklamasında da belirtilen yeni işbirliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde, GKRY’nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır. GKRY’nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha, Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz. Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir."
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