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TÜRKŞEKER'de görev değişimi
TÜRKŞEKER'de görev değişimi
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Alkan yerine Muhiddin Şahin atandı. 05.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-05T07:21+0300
2022-06-05T07:21+0300
2022-06-05T07:21+0300
türkiye
türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, Türkiye Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı.Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.Açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.
https://tr.sputniknews.com/20220401/resmi-gazete-turkiyede-katar-askeri-hava-araci-ve-destek-personeli-gecici-olarak-konuslandirilacak-1055221814.html
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türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker), cumhurbaşkanlığı, resmi gazete
TÜRKŞEKER'de görev değişimi
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Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne Mücahit Alkan yerine Muhiddin Şahin atandı.
Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.
Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı.
Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.